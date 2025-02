La salud reproductiva masculina atraviesa un descenso silencioso: la dieta que mejora la calidad del esperma

Aunque el estrés, el sedentarismo y la contaminación han sido señalados como posibles culpables, la ciencia ahora pone el foco en un factor crucial pero muchas veces subestimado: la alimentación.

Hoy 08:53

Un reciente estudio realizado por la Universidad Rovira i Virgili (URV), en España, y publicado en la revista científica Andrology, analizó los hábitos alimentarios de 200 hombres jóvenes y sanos en edad fértil y desarrolló un vínculo directo entre la dieta y la fertilidad.

Los resultados del estudio son contundentes: los hombres que siguen una alimentación basada en frutas, verduras y grasas saludables presentan una mejor calidad espermática. Por el contrario, aquellos que consumen en exceso alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas saturadas, muestran parámetros seminales deteriorados.

Este hallazgo no está aislado. Estudios anteriores ya habían sugerido que ciertos alimentos -como el pescado, los frutos secos y aquellos ricos en omega-3, antioxidantes y vitaminas- podrían mejorar la fertilidad masculina. Sin embargo, el trabajo liderado por la URV va más allá , ya que analiza la dieta como un todo y no solo la influencia de nutrientes aislados. Para ello, los investigadores utilizaron escalas como la dieta mediterránea, el enfoque DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) y la puntuación de la dieta sostenible EAT-Lancet.

El estudio advierte que un consumo elevado de comidas rápidas, frituras, gaseosas y productos ultraprocesados está vinculado a una menor calidad del semen. La evidencia es clara: los hombres cuya dieta incluye un 30% de alimentos ultraprocesados tienen más riesgo de presentar alteraciones en su esperma.

La embrióloga y especialista en fertilidad Marta Antich, de Fertilab Barcelona, refuerza esta idea: “No se trata de demonizar ciertos alimentos, sino de comprender que la variedad y la moderación son esenciales. Comer mal de forma puntual no afectará la fertilidad, pero convertirlo en un hábito puede tener consecuencias”.

El descenso en la calidad espermática no es un fenómeno aislado. La infertilidad afecta al 17,5% de las parejas en edad reproductiva en el mundo, según la URV, y la alimentación es solo una de las muchas piezas del rompecabezas. Sin embargo, a diferencia de otros factores menos controlables, como la contaminación ambiental, la dieta es un elemento que cada hombre puede modificar.

“Estos hallazgos podrían tener implicaciones significativas en la promoción de estrategias de salud reproductiva”, señala el equipo investigador, compuesto por los españoles Jordi Salas-Salvadó, Albert Salas-Huetos y Nancy Babio, junto con la peruana Estefania Dávila-Córdova .

En tiempos donde la comida rápida es la reina de la inmediatez, tal vez sea momento de preguntarse si vale la pena sacrificar la fertilidad en el altar de la conveniencia. Al fin y al cabo, lo que se pone en el plato hoy puede definir la vida del mañana.