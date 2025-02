Donald Trump firmó los decretos para imponer aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero

Dijo que analiza gravámenes adicionales a automóviles, productos farmacéuticos y chips informáticos. El impacto en la Argentina.

Hoy 21:53

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes dos órdenes ejecutivas que impondrán aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y el acero.

”Esto es importante, vamos a hacer Estados Unidos rico de nuevo”, indicó el mandatario desde el Despacho Oval, después de hacer efectiva la orden de aumento arancelario.

Trump dijo que estudia imponer además aranceles adicionales a automóviles, productos farmacéuticos y chips informáticos.

“Sin excepciones”

En el estudio Oval de la Casa Blanca, Trump afirmó: ”Hoy simplifico nuestros aranceles sobre el acero y el aluminio”.

“Es un 25%, sin excepciones ni exenciones”. Trump agregó.

Ante este panorama, los industriales argentinos están en alerta. Las compañías Aluar y Tenaris podrían ser las principales afectadas porque parte de su producción es enviada a Estados Unidos.

Esta no sería la primera vez que Trump aplica este tipo de gravámenes. Ya lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018, pero finalmente se alcanzó un acuerdo para no pagar este tributo.

“Es muy simple: si nos cobran el 130% y nosotros no, eso no seguirá así. Eso no afectará a todos los países, pues algunos imponen los mismos aranceles que nosotros. Pero a aquellos que se benefician de Estados Unidos se les devolverá el favor”, sostuvo había afirmado Trump el domingo a medios locales antes de llegar al Super Bowl.

Las tarifas afectarán mucho a Canadá, principal proveedor de acero y aluminio de Estados Unidos. Brasil, México y Corea del Sur también son importantes proveedores de acero.

La federación del acero en el Reino Unido, UK Steel, espera que propine un “golpe devastador” a un sector ya en declive.