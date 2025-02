Green Day lleva su historia al cine con New Year’s Rev

El icónico grupo punk trabaja en una película inspirada en sus inicios, presentada como una historia coming-of-age.

Hoy 10:35

Green Day, una de las bandas más influyentes del punk rock, se prepara para dar el salto a la gran pantalla con una película basada vagamente en sus primeros años. Aunque el grupo ya ha tenido participaciones en cine, como en Los Simpsons: La película, esta vez asume un rol más creativo en el desarrollo del proyecto.

Según Variety, la comedia titulada New Year’s Rev está en producción y seguirá la historia de tres amigos y compañeros de banda que viajan a Los Ángeles convencidos de que su grupo será el telonero de Green Day en la víspera de Año Nuevo.

El elenco estará compuesto por Mason Thames (How to Train Your Dragon), Kylr Coffman (GLOW) y Ryan Foust (Marry Me), quienes interpretarán a los jóvenes protagonistas. También participarán Jenna Fischer y Angela Kinsey (recordadas por The Office), junto con Keen Ruffalo e Ignacia Diaz-Silverado.

El proyecto promete capturar el espíritu rebelde y el humor característico de la banda, ofreciendo una mirada fresca y entretenida a la cultura punk y las aspiraciones de juventud.