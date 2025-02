USAID: La agencia del golpismo democrático

La Administración de Trump en su afán revanchista contra sus rivales del Partido Demócrata destapó, sin duda, un secreto a voces, que por lo menos desde el inicio de la Guerra Fría determinó lo esencial de la política exterior estadounidense.

Hoy 07:22

Por Oleg Yasinsky

Para RT

Todas las decenas de guerras e invasiones practicadas por el 'Imperio del Bien' después de la Segunda Guerra Mundial, contra los gobiernos desobedientes, tuvieron su etapa previa, 'híbrida' como dicen ahora, es decir, un trabajo de desestabilización interno.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas en inglés como USAID, fue un instrumento supuestamente de ayuda humanitaria creado para la cooperación y asistencia con otros países.

Curiosamente, su historia inicia en 1961, en el mismo año, cuando en el mismo país, tan destacado por su altruismo y por una "preocupación desinteresada por la humanidad" nació su hermano menor, la Alianza para el Progreso.

Con el cinismo de siempre fue proclamada como "programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina".

Como se sabe, la Alianza para el Progreso fue la respuesta del imperio del norte a la reciente Revolución Cubana y al creciente auge de movimientos de liberación nacional en América Latina.

La Alianza pretendía reorientar el apoyo norteamericano de las obsoletas oligarquías regionales, que insistían en conservar sus feudos, hacia los seudoprogresismos de la época, que hablaban de la "necesidad de cambios sociales" pero bajo las condiciones y para los intereses de los de siempre.

Aquel "pasado en copa nueva" tenía en Chile su representante en el Partido Demócrata Cristiano que con su consigna de "Revolución en libertad" y los recursos de la CIA trató de impedir la llegada al poder de Salvador Allende. Con el triunfo de la Unidad Popular en Chile en 1970 termina la historia de la Alianza para el Progreso, que duró poco menos de 10 años y, según cifras oficiales, costó cerca de 20.000 millones de dólares.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional tuvo mucho más suerte y aguantó hasta el 2025. De acuerdo con los datos del reporte financiero del Gobierno de EE.UU., solo en el año fiscal 2024, su costo neto fue de 23.400 millones de dólares y sus programas abarcaron más de 100 países.

Como ya se sabía (aunque con pocas pruebas), hace pocos días fue presentado por las autoridades estadounidenses al mundo oficialmente el informe de que la USAID era un verdadero brazo humanitario de la CIA.

EE.UU. suele acusar de "agentes de Putin" a miles de periodistas y comunicadores sociales que defienden la cultura e historia rusa y que hasta se atreven a buscar la construcción de un diálogo racional y crítico en torno a los complejísimos procesos políticos de estos tiempos. ¿Alguien se imagina la histeria, el griterío que levantaría la 'prensa democrática' si aparecieran pruebas de que Rusia o China o Corea del Norte o Cuba o Venezuela o Burkina Faso (o todos ellos juntos), hubieran gastado una décima parte del presupuesto del de USAID para promover sus intereses políticos en el mundo?

Aclaro, que el problema no es difundir en el mundo la poesía de Whitman ni las novelas de Hemingway o regalar tractores Deere a los campesinos de Nigeria, algo que cualquier persona normal podría solo agradecer.

Era un trabajo quirúrgico que paraliza la capacidad de resistencia y socava las bases de la soberanía de las naciones. En los países pobres, o más bien, empobrecidas por las políticas de los centros del poder colonial, la mayoría de los artistas y periodistas (los constructores del imaginario colectivo de la juventud) son pobres.

USAID ofrecía dinero, mucho dinero. Y muchos ni siquiera vendían su alma al diablo, al verse famosos, reconocidos y publicitados, simplemente se la regalaban.

Se ha denunciado mucho a la Fundación Soros, que tiene logros enormes en la descomposición de los movimientos sociales por todo el mundo. Pero al fin y al cabo Soros es solo una fundación privada. USAID era una agencia del Estado que representaba su política oficial.

También se realizaba un gran trabajo de inteligencia. La información recopilada por decenas de miles de empleados de USAID, como datos personales, privados y reservados de activistas políticos, dirigentes de partidos, élites económicas e intelectuales de cientos de países, fue completada por la Big Date del espionaje digital y terminaba en las mesas de la CIA.

De esa forma se facilitaron las operaciones encubiertas, imponiendo la lógica mafiosa del 'plomo o la plata'. Los que no se vendían o no cedían ante el chantaje, o no se dejaban manipular, tenían que morir.

Sacar los tanques a las calles o bombardear palacios de gobierno ya es cosa del pasado. Hoy los Golpes de Estado son invisibles, los países se conquistan con cambios en las líneas editoriales de sus medios, "votaciones democráticas" y la redacción de anexos reservados para los convenios internacionales.

El analista español Enrique Refoyo en su gran programa de Youtube 'El Espía del Telón' llamó la especialidad de la USAID "golpismo democrático" e ironizó sobre 'Reporteros sin fronteras', tantas veces presentados por el sistema como un ejemplo de la "imparcialidad política", y según los últimos materiales desclasificados, recibían dinero de USAID. A esto le podemos agregar, los tristes y patéticos casos de los 'desinteresados' viajes de representantes de la farándula a Kiev, en los últimos años.

En su guerra contra USAID, Elon Musk y el hijo de Trump compartieron un material que circuló en redes sociales, el cual afirmaba que la agencia había pagado a varias estrellas de Hollywood, como Jean-Claude Van Damme, Ben Stiller, Sean Penn, Orlando Bloom y Angelina Jolie, para que viajaran a Ucrania. Este video generó millones de vistas, aunque resultó ser una noticia falsa, y los grandes medios de comunicación, que son grandes maestros planetarios en 'fake news', se apresuraron a anunciarlo.

Ni Musk ni su actual aliado en esta cruzada contra USAID, Trump, son santos de mi devoción; todo lo contrario. De verdad, me gustaría creer que los grandes actores de Hollywood actuaron por convicción propia, aunque no comparta sus posturas.

Sin embargo, la lógica de las grandes mentiras institucionales de las potencias occidentales, que desde el inicio del conflicto en Ucrania se han convertido en la norma de su comportamiento mediático y político, me lleva a pensar que estas revelaciones no me sorprenderían.

Serían totalmente coherentes con su forma de actuar, ya que el trabajo central de la 'prensa democrática' durante estos tres dolorosos años ha sido presentar al mundo una Ucrania como un "país democrático", "agredido sin razón" por "la tiranía rusa". Para lograr este objetivo, han utilizado herramientas como la USAID, que necesitó varias 'Angelinas Jolie' y cientos de millones de dólares para semejante inversión.

Tenemos diversa información que ahora nadie está negando.

Tenemos que hay cifras de la inversión de USAID en los últimos años, para operaciones de desestabilización en Georgia (36,59 millones de dólares), Moldavia (24,25 millones de dólares), Armenia (22,35 millones de dólares), Bielorrusia (17,14 millones de dólares) y tantos otros. No son "apoyos a la oposición", son verdaderas invasiones financieras que constantemente encubren las guerras mediáticas, que con el control de las redes sociales y los medios de comunicación suelen ser bastante desiguales.

Ucrania es la preferida de USAID, que invirtió en el país durante el mismo periodo miles de millones de dólares.

Se sabe también oficialmente que un 90 % de los medios ucranianos (y obviamente sus contenidos) todo este tiempo existían solo con el dinero de USAID. Ahora miles de empleados de esta 'prensa' se quedaron en la calle.

Todos los medios de comunicación ucranianos que se alimentaron de estas subvenciones siempre evitaron criticar a Zelenski y su Oficina Presidencial, hablar de los crímenes militares ucranianos, de las represiones políticas en Ucrania, de los nazis en Ucrania, de los secuestros, de las torturas, etc. ¡Qué sorprendente para una agencia "encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar, cooperando con los países receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria"! ¿O no?

Las escandalosas revelaciones de los "secretos de USAID" hechas por Trump, Musk y otros representantes del mismo sistema, obedecen exclusivamente a su interés de satanizar a su rival 'demócrata' y fingir la diferencia. Sí, son diferentes. Menos sutiles y más groseros.

USAID resucitará bajo otro nombre y con un perfil diferente, pero seguirá trabajando para lo mismo: para la expansión del poder de los que fueron definidos por el Che como "el peor enemigo de la humanidad". Usará cada vez más la inteligencia artificial y buscará armas, bacterias y estrategias cada vez más letales.

Aunque tiene su punto débil, algo que jamás podrá resolver. No todas las personas se venden. No todos nos movemos por el dinero.

Es un misterio demasiado grande, que no cabe dentro de sus cálculos. La verdadera resistencia al sistema es gratis, no necesita un USAID anti-USAID. Mientras ellos, desde su lógica, seguirán buscando e inventando por todas partes 'agentes de Putin' (fantasmas gemelos de los 'agentes del castrochavismo' de ayer), nosotros, seguiremos viviendo y trabajando, y sobre todo, viviendo de nuestro trabajo. Sin movernos por la plata y sin soñar con ser parásitos de ellos ni de nadie. No son capaces de entenderlo y por eso fracasarán.