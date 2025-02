Gorosito se ilusiona con dar el golpe ante Boca: "Vamos a jugar de igual a igual"

El entrenador argentino que pasó por River habló luego de la victoria de Alianza Lima ante Nacional de Paraguay en la fase 1 de la Libertadores y se refirió al cruce con el Xeneize.

Hoy 15:03

El entrenador argentino Néstor Gorosito dejó en claro que Alianza Lima saldrá a disputar de igual a igual la fase 2 de la Copa Libertadores ante Boca Juniors. El primer partido se jugará el próximo martes 18 de febrero en Perú, mientras que la vuelta será una semana después en la Bombonera.

Tras la clasificación de su equipo con un triunfo 3-1 en el partido de vuelta (luego del 1-1 en la ida), Gorosito fue contundente en conferencia de prensa: "Intentar no. Nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos once contra once", expresó el DT que tuvo un paso por River entre 2008 y 2009.

Además, destacó la confianza en su plantel, que cuenta con jugadores de experiencia como Carlos Zambrano, Hernán Barcos, Paolo Guerrero y Miguel Trauco. "Estamos yendo de menor a mayor, después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero vamos a jugar de igual a igual para ganar", sostuvo.

Gorosito, quien en 2019 le ganó una final a Boca dirigiendo a Tigre, dejó en claro su enfoque: "No jugamos a ver qué pasa y qué va a hacer Boca. Trataremos de imponer lo nuestro y después veremos quién juega mejor".

Así, Alianza Lima se prepara para un duelo clave ante el Xeneize, con la convicción de salir a ganar y no especular en la serie.