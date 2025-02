Insólito: le robaron el auto mientras entregaba unas flores por San Valentín y salió en vivo por televisión

Un hombre fue asaltado a plena luz del día en El Palomar, mientras en un canal de noticias realizaba una cobertura periodística en la zona. Las imágenes registraron el escape de los delincuentes.

Hoy 19:52

Un hombre sufrió el robo de su vehículo mientras realizaba una entrega de flores por el Día de San Valentín en El Palomar, partido de Morón, en el conurbano bonaerense. Lo insólito del hecho, además de la curiosidad de las circunstancias del asalto, fue que ocurrió mientras un móvil de un canal transmitía en vivo sobre otro episodio de inseguridad que ocurrió en la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El robo sucedió en la intersección de Bulnes 2595, a la altura de esquina L. de Guerriero, cerca de una parada de colectivo, en el horario de la mañana.

Todo comenzó cuando el canal La Nación+ realizaba una cobertura sobre otro asalto que ocurrió en la semana, cuando un grupo de seis delincuentes, que ya había cometido otros asaltos en la jornada, interceptó a un vecino y le robaron su automóvil.

La secuencia se precipitó poco después de que José, un vecino de la zona, contaba ante la TV sobre la situación de inseguridad. Llamativamente, mientras el hombre brindaba su testimonio, la cámara del móvil del canal captó el momento en el que un vehículo arrancó a toda velocidad, derrapando en su huida. Había sucedido otro robo, en vivo, a tan solo 40 metros.

Primero se escuchó el ruido del motor acelerando bruscamente, y luego se vio cómo el auto avanzaba por la esquina, dándose a la fuga.

Desde el estudio, el conductor Horacio Cabak y sus compañeros reaccionaron con sorpresa al ver la escena en vivo. “Acaban de robar, chicos”, exclamó el movilero Tomás Díaz Cueto, mientras la víctima confirmaba lo sucedido.

“Sí, se me acercaron y me robaron. Recién venía a entregar unas flores acá y me robaron el auto”, explicó el damnificado, aún en estado de shock, que informó que el vehículo es un Toyota Etios gris, con patente NTF 441.

El robo tuvo un giro con condimentos absurdos cuando, a pesar del asalto, la víctima decidió completar su encargo. Mientras sostenía el ramo de flores que debía entregar, una mujer salió desde el umbral de su casa para recibirlo.

“Tuviste suerte. Gonzalo te lo manda. Me robaron el auto recién“, le dijo la víctima, que acababa de sufrir el atraco. La destinataria, sorprendida por la situación, recibió el obsequio por el Día de los Enamorados.

Luego, la mujer relató que los hechos de inseguridad son frecuentes en la zona. “Tenía entendido que anteayer habían robado acá a la vuelta”, comentó durante la transmisión.



Fuente: Infobae