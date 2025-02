Gran Hermano: la santiagueña busca apoyo de sus fans para que Brian abandone la casa

Eugenia Ruiz, la médica santiagueña que ingresó al reality, rápidamente se destacó por su carácter. Con el apoyo del público, busca quedarse en el juego y eliminar a Brian. El programa se puede seguir a través de Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 16:50

Eugenia Ruiz, la joven médica santiagueña que ingresó a la casa de Gran Hermano 2025, rápidamente se hizo notar no solo por su tonada, sino también por su temperamento y firmeza al enfrentarse a los participantes del reality, como Lourdes, Brian y la Tana. A pesar de haber quedado en placa de nominación por enfrentarse a los "originales", todo indica que hoy, con el apoyo del público, Eugenia tiene pocas posibilidades de abandonar la casa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Su llegada a la placa coincidió con otra fuerte pelea entre Brian y Luz, quien se encuentra sentenciado hasta que abandone la casa por haberse movido en el Congelados. Los dos representan a dos grupos opuestos dentro de la casa: Los Power, encabezados por Brian, y El Tridente, en el que se encuentra Luz. Esta disputa interna ha sumado tensión a la convivencia dentro del juego.

Eugenia, quien no se calla ante nada ni nadie, recibió doce votos por parte de sus compañeros. Pero lejos de intimidarse, la santiagueña demostró una gran capacidad para defender sus opiniones, e incluso pidió a sus seguidores que voten para eliminar a Brian del programa. “Brian al 9009”, fue su clara consigna, argumentando que prefería que se fuera Brian antes que Luz, a quien consideró menos desafiante.

A pesar de ser nueva en el programa, Eugenia tiene un objetivo claro: demostrar su talento y potencial en la televisión. Desde que comenzó a hacerse visible en Instagram, con resúmenes de los eventos del mundo del espectáculo, ganó popularidad y se mostró como una prometedora panelista y futura actriz. Tras su participación en Gran Hermano, sus seguidores en Instagram pasaron de 16 mil a más de 105 mil, y la cifra sigue creciendo. Sus fans, que la apoyaban en sus videos sobre celebridades como Wanda Nara, Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi, hoy la siguen con entusiasmo en su aventura dentro de la casa.

Esta noche, Eugenia estará acompañada por sus seres queridos, quienes la han estado apoyando desde su ingreso al programa, y ya se encuentran en Buenos Aires para organizar el respaldo a su participación. Sus padres, su hermana Titi y un grupo de amigos estarán en la tribuna, alentándola a seguir en el juego.

A pesar de los choques iniciales con la Tana y Lourdes, Eugenia no dudó en compartir con sus seguidores sus dudas y emociones sobre el juego. Explicó que su estrategia de nominar a Luciana y Tato no fue para sacarlos de la casa, sino porque los veía como los más capaces de eliminar a Brian en caso de que quedaran pocos participantes en placa. Aunque se lamentó por su decisión, aclaró que no lo hizo por "traidora", sino porque creía que era una jugada necesaria para avanzar.

Hoy, Eugenia cuenta con el respaldo de un gran grupo de seguidores que, a través de sus votos, pueden hacer realidad su deseo: despedir a Brian de la casa, lo que tendría un fuerte impacto en el grupo de Los Power, justo cuando Lourdes, su principal aliada, logró fulminar a uno de sus rivales. No te pierdas la programación de hoy, transmitida por Canal 7 de Santiago del Estero.