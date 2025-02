El principal impulsor de LIBRA desligó al Presidente de la polémica: "Creo que es absolutamente limpio"

El CEO de Kelsier Ventures dijo que cree que Milei “es brillante” y que “sabe algunas cosas sobre blockchain”, aunque aclaró: “No creo que se dé cuenta de lo que hizo".

Hoy 08:28

El principal impulsor de LIBRA, el CEO de la empresa Kelsier Ventures, Hayden Davis, desligó al presidente Javier Milei de la polémica por la promoción de la criptomoneda un plan para devolver el dinero, “una ventana de 48 horas” al Ejecutivo para que le comuniquen sobre qué hacer con los fondos.

Davis dijo: “Soy un gran simpatizante de Milei, y creo que es absolutamente limpio y para nada corrupto. Y creo, que mucha gente en la Argentina quiere derribarlo para volver a ser más corruptos”.

El CEO de Kelsier Ventures dijo que cree que Milei “es brillante” y que “sabe algunas cosas sobre blockchain”, aunque aclaró: “No creo que se dé cuenta de lo que hizo. Así que solo quiero dejar eso en claro y lo respaldo completamente. Creo que es la gracia salvadora para uno de los países más corruptos del mundo”.

Davis dijo en una entrevista al youtuber Coffeezilla: “Hay gente atrás de mi familia, esto afecta a un Presidente, no me quiero beneficiar de algo que me puede matar o a mi familia, que venga cárteles de la Argentina o de otro lado. No quiero tener nada que ver ni hacer plata de esto”.