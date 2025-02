Brandon Robinson vuelve a Quimsa y despierta la ilusión en Santiago

La Fusión anunció el corte de Prince Ali e inmediatamente confirmó el regreso de un ídolo.

Hoy 14:22

La espera terminó para los hinchas de Quimsa. Brandon Robinson, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del club, regresa a la "Fusión" tras su paso por Peñarol de Uruguay. El escolta estadounidense de 35 años ocupará el lugar de Prince Ali, quien dejó la institución tras disputar ocho partidos en la presente temporada.

Robinson vestirá por quinta vez la camiseta de Quimsa, con la que supo convertirse en el extranjero más ganador y goleador del club. Su historial en la entidad santiagueña incluye dos títulos de la Basketball Champions League Americas (BCLA), en los que además fue elegido MVP, dos Copas Súper 20, una Súpercopa y la Liga Nacional 2022/23. Ahora, buscará volver a ser una pieza clave en el equipo de Leandro Ramella.

El escolta llega con ritmo de competencia tras su paso por el básquet uruguayo, donde defendió los colores de Peñarol con promedios de 14.5 puntos, 4.4 rebotes, 3.1 asistencias y 1.1 robos por partido. En su retorno, no ocultó su felicidad: “Para mí, Quimsa es mi casa. Me siento muy cómodo en el club y siempre lo he priorizado porque amo la gente y la ciudad. He disfrutado mis años aquí”, expresó.

Con Robinson de regreso, Quimsa suma un refuerzo de jerarquía para afrontar los desafíos que vienen en la temporada y renovar su ambición de seguir siendo protagonista en el básquet argentino y continental.