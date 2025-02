Daniela Celis compartió un video entre lágrimas y preocupa a sus seguidores: “Es el peor día de mi vida”

La exparticipante de Gran Hermano decidió mostrar su angustia después de pasar por un difícil momento.

Hoy 08:20

La exparticipante de Gran Hermano , Daniela Celis se mostró devastada en las redes sociales. Después de varias situaciones complicadas, decidió grabarse en medio de un ataque de llanto y compartió su dolor.

“Ay, chicos, hoy es el peor día de mi vida. No sé qué está pasando”, expresó entre lágrimas en una historia de Instagram, visiblemente afectada.

Daniela explicó que su angustia se debió a que había ido al canal para trabajar en el stream del reality, pero al final no hubo transmisión por el encuentro entre Boca y Alianza Lima por la Copa Libertadores, que reemplazará la emisión del reality este martes. “Vine al canal a trabajar y no hay stream porque hay partido. Vine al pedo, al pedo”, lamentó.

UN MAL DÍA Daniela Celis compartió su llanto y se la vio muy angustiada al encontrarse con un inconveniente en el stream pic.twitter.com/DtOcxcGe0O — Paparazzi (@PaparazziRevis) February 19, 2025

Para cerrar, expresó su frustración porque dejó a sus hijas, Aimé y Laia, en casa para ir a trabajar y, además, no podía desbloquear su teléfono. “No sé, no, te juro que no sé”, concluyó angustiada.