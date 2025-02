Gerardo Di Fazio desde Roma: "El mundo está conmocionado por la salud del Papa"

El Coordinador de Culto también se refirió a las especulaciones sobre una posible sucesión papal, aunque consideró que no es momento de anticiparse a esos escenarios.

Hoy 12:06

En una entrevista exclusiva con Radio Panorama en el programa "Buen Día Santiago", Gerardo Di Fazio, Coordinador de Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, compartió su testimonio sobre la situación en Roma y el Vaticano ante la internación del Papa Francisco.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Sumo Pontífice permanece hospitalizado desde hace cinco días debido a una infección pulmonar con un cuadro de neumonía bilateral, lo que ha generado una profunda preocupación entre los fieles y la comunidad católica en todo el mundo. "La gente está conmocionada, porque es un hombre mayor", expresó Di Fazio, quien describió un clima de incertidumbre y oración en la ciudad santa.

El Coordinador de Culto explicó que en Roma el tiempo ha estado frío y lluvioso, lo que en un principio hizo pensar que el Pontífice solo padecía un resfriado. Sin embargo, la gravedad del cuadro de salud del Papa ha llevado a que los medios de comunicación y fieles de distintas partes del mundo lleguen al Vaticano para seguir de cerca su evolución. "Todos estamos rezando para que el Papa se mejore", afirmó.

Di Fazio también se refirió a las especulaciones sobre una posible sucesión papal, aunque consideró que no es momento de anticiparse a esos escenarios. "No está bien, porque no sabemos lo que puede pasar, pero siempre se hace eso cuando un Papa está enfermo. Lo que se sabe es que esto solo Dios lo sabe", reflexionó.

Pese a la preocupación generalizada, Di Fazio destacó que el Papa ha mostrado signos de mejoría en la última noche, lo que brinda esperanza a los fieles que aguardan noticias sobre su estado de salud. Mientras tanto, en el Vaticano se mantiene la expectativa y las oraciones continúan siendo la principal manifestación de apoyo para el Pontífice en estos momentos difíciles.