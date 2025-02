Preocupación por la alimentación escolar: claves para preparar viandas nutritivas para los chicos

La nutricionista Luz Gerez Carabajal explicó la importancia de diseñar viandas escolares equilibradas, advirtiendo sobre los riesgos de una dieta carente de nutrientes esenciales y el impacto de los alimentos procesados.

Hoy 16:24

Con el regreso a las clases, la preocupación por la alimentación de los niños en edad escolar vuelve a ocupar un lugar importante en las familias. Cada vez son más las madres que se acercan a los profesionales de la salud para consultar sobre qué alimentos deben incluir en las viandas escolares de sus hijos para asegurar una nutrición adecuada durante las largas horas que pasan en el colegio.

En este contexto, la Lic. en Nutrición, Luz Gerez Carabajal, compartió su visión en Noticiero 7 sobre la importancia de ofrecer a los niños una dieta balanceada. "El tema alimentación y vuelta al colegio es importantísimo y cada vez son más las consultas de las propias madres sobre la preocupación que tienen". "Pasan mucho tiempo en la escuela y algunos niños no saben qué llevar para el recreo", comentó.

La especialista advirtió que la alimentación de los niños en muchos casos está basada en alimentos poco saludables. "Según las encuestas nacionales, se daba cuenta de que el tipo de alimentación que tienen los niños es más occidental, basada en grasas saturadas, azúcares simples y sodio, con un bajo contenido de vitaminas", señaló.

Los niños, especialmente en esta etapa de crecimiento, necesitan una ingesta adecuada de nutrientes que les permita desarrollarse tanto físicamente como intelectualmente. "Los niños al estar en una etapa escolar, es una etapa crítica de crecimiento. Necesitan ciertos nutrientes para que no solo crezcan de forma eficaz, sino también para poder concentrarse, prestar atención y rendir físicamente", explicó la nutricionista.

Uno de los mayores desafíos hoy en día son los alimentos procesados y las bebidas azucaradas. "Cuando hablamos de estos alimentos, se me vienen a la cabeza los procesados, empaquetados, golosinas, galletitas, chizitos y bebidas azucaradas. Pero en realidad, las bebidas azucaradas, en lugar de hidratar, deshidratan", advirtió. La especialista también recomendó un enfoque equilibrado en las viandas escolares. "No se trata de no darles esos alimentos, pero sí encontrar un equilibrio entre lo que les gusta a los niños y lo que realmente los nutre".

En cuanto a la forma de introducir hábitos alimenticios saludables, Gerez Carabajal sugirió comenzar con pequeños cambios. "Empezar con agua en la mochila es una excelente opción. Es importante dar el ejemplo desde casa, ya que los niños por sí solos no van a cambiar los hábitos. El acompañamiento familiar es fundamental", explicó.

Además, recomendó que los niños participen en la preparación de sus propias viandas. "Está bueno hacer partícipe al niño en el armado de sus viandas, para que disfruten de nuevos alimentos, nuevos colores y frutas", comentó.

Una vianda completa, según la nutricionista, debe incluir todos los grupos de alimentos: proteínas, grasas, fibras y vitaminas. "Podemos incluir pollo, carnes, huevos, lácteos, y frutas y verduras de estación, que aportan vitaminas C. También podemos cambiar los cereales refinados por los integrales, como avena, o agregar galletitas integrales o frutos secos", recomendó.

Elaborar un plan semanal de viandas puede ayudar a los padres a ofrecer una alimentación equilibrada y saludable a sus hijos. "Una planificación semanal es ideal, ya que te permite tener a mano alimentos nutritivos y generar un ambiente seguro en el hogar", explicó. También destacó la importancia de usar el tiempo libre del fin de semana para preparar menús saludables, lo que facilita la rutina durante la semana escolar.

"Hoy en día, muchos niños sufren enfermedades metabólicas relacionadas con una mala alimentación", alertó la nutricionista. "Si bien no se trata de hacer un cambio abrupto, podemos encontrar un equilibrio entre lo que les gusta y lo que es saludable. Incorporar más fibra, vitaminas y minerales es clave".

Finalmente, la especialista hizo hincapié en el acceso a opciones más saludables en las escuelas. "Algunos colegios ya implementaron el kiosco saludable, lo que es un paso positivo. Pero desde el hogar, podemos inculcar buenos hábitos alimenticios que perduren", cerró.