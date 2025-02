La alegría de Wanda Nara al ganar un premio en Turquía: “Una noche soñada”

La mediática celebró su triunfo como "mujer del año" en los Best Europe Awards, que se entregaron en la ciudad de Estambul.

Hoy 16:47

Wanda Nara obtuvo un premio en Estambul, Turquía, que compartió y celebró en sus redes sociales.

La mediática, que viajó especialmente a Turquía por este motivo, obtuvo el galardón Best of Europe Awards en la categoría "mujer del año".

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 17.5 millones de seguidores, Wanda compartió primero su paso por la alfombra roja de los premios.

La conductora lució un impactante vestido rosa chicle al cuerpo, con la espalda descubierta y una larga cola.

"Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europa Awards Thanks", celebró Wanda, junto a un gran número de fotos de su paso por los premios.

"Una noche soñada en Estambul", sumó la mediática, que posó con su galardón a "Best Woman of the year".