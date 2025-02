“Que se vayan todos...”, explotó La Bombonera tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores

Los hinchas del Xeneize corearon la canción en contra del plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia.

Hoy 23:57

La eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores desató una furiosa reacción en La Bombonera. Tras la caída en la tanda de penales ante Alianza Lima, los hinchas no ocultaron su bronca y apuntaron contra los jugadores y el cuerpo técnico de Fernando Gago, exigiendo cambios profundos en el equipo.

El clima ya estaba caldeado desde el empate transitorio de Hernán Barcos, cuando la hinchada comenzó con el clásico "movete, Xeneize, movete". Sin embargo, el descontento explotó definitivamente tras la atajada de Guillermo Viscarra a Alan Velasco en el último penal. Apenas finalizó la serie, la silbatina fue generalizada y en cuestión de segundos retumbó el contundente "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

El malestar no es nuevo. La gente ya había manifestado su fastidio el pasado fin de semana en el sufrido triunfo sobre Aldosivi, donde por primera vez en mucho tiempo se escuchó el cántico "jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie". La eliminación de la Libertadores terminó por desatar el enojo definitivo, dejando al plantel y al cuerpo técnico en el ojo de la tormenta.

Sin copas continentales en 2025 y con un rendimiento que no convence, Boca atraviesa un momento crítico que podría derivar en decisiones drásticas en las próximas horas.