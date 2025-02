Israel le dio el último adiós a Shiri, Ariel y Kfir Bibas, rehenes asesinados por Hamás

La familia con raíces argentinas decidió despedirse en la intimidad, aunque permitió que la ciudadanía israelí exprese su respeto a lo largo del trayecto del cortejo fúnebre. Fueron enterrados en un solo ataúd.

Hoy 09:02

Miles de israelíes salieron hoy a las calles con banderas y pancartas para seguir la marcha fúnebre de Shiri Bibas y sus dos pequeños hijos, Ariel y Kfir, secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y cuyos cuerpos fueron recuperados la semana pasada. El cortejo recorrió el país hasta llegar a su destino final cerca del kibutz Nir Oz, a pocos kilómetros de la frontera con Gaza, donde fueron sepultados.

En un desgarrador discurso, Yarden Bibas, quien fue liberado con vida el pasado 1 de febrero, pidió perdón a su hijo mayor Ariel por no haberle podido proteger: “Espero que no estés enojado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que he pensado en ti todos los días, cada minuto”. Recordando a su esposa Shiri, de ascendencia argentina y peruana, Yarden rememoró su última decisión juntos: “En el búnker, pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Dijiste luchar, así que luché”.

La ceremonia ha conmovido al país entero, con miles de personas congregadas a lo largo de las carreteras y en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, muchos vestidos de naranja o con globos del mismo color en honor al cabello pelirrojo de los pequeños Ariel, de 4 años, y Kfir, de apenas 9 meses cuando fueron secuestrados.

Comunicado

En un comunicado difundido en redes sociales, los familiares agradecieron el apoyo recibido: “El abrazo cálido, el amor y la fuerza que nos han enviado desde todo Israel y el mundo nos fortalecen y nos acompañan en estos momentos de crisis”.

Además, pidieron comprensión respecto a su decisión de realizar una despedida en un ámbito reservado. “Por favor, respeten nuestra elección de despedirnos en estos últimos momentos de la manera que consideramos adecuada”, culminó.

Shiri, Ariel y Kfir Bibas fueron enterrados en un solo ataúd

La maestra de ceremonias del funeral, Carmit Palty Katzir, dijo: “Permanecerán juntos y unidos, igual que Shiri envolvió a los niños, siempre, incluso aquel día maldito”.