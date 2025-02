La tremenda denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara: “Les dejo una mínima prueba de las tantas que tengo”

El futbolista recurrió a las redes para compartir un extenso descargo junto a pruebas de una conversación con su ex.

Hoy 21:35

En medio del fuerte litio legal que mantiene con Wanda Nara por temas relacionados a sus hijas y a los tres hijos que la empresaria tuvo con Maxi López, Mauro Icardi recurrió a las redes e hizo una fuerte denuncia contra su ex.

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes (porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales). ¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? Mmm raro, ¿no?”, comenzó diciendo Icardi en un extenso posteo que subió a Instagram Stories.

“¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía, quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? Qué buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. Igual, vamos probando a ver, ¿quién nos hace el favor?”, agregó.

Y siguió: “¿La misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer públicamente otra realidad? Mmm, raro… La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja, pero claramente en sus ‘leyes’ reina el ‘haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago’. Mmm, raro también, ¿verdad?”

“Tranquilos que falta poco. Les dejo una mínima prueba de las tantas que tengo. Ah, me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo… ¿miedo a que se sepa verdad de todo? ¿O a qué le tenemos miedo? Tic Tac, Tic Tac… Falta poco”, cerró Mauro, sin filtro.

Además, el futbolista mostró una captura de un chat que intercambió con Wanda, donde ella le pediría que vaya a saludar a uno de sus niños: “¿Querés venir a saludar a Benchu?”, se pudo leer, con fecha del pasado 20 de febrero. Y culminó en otra publicación con una foto de Johnny Depp: “Tic Tac. Atentos que pronto se caen las caretas”.