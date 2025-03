Jorge Macri, cuestionó a Kicillof por la inseguridad en el conurbano bonaerense

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, defendió su primer año de gestión y resaltó el superávit fiscal.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aprovechó hoy la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para volver a reclamar por los presos alojados en las alcaidías y comisarías porteñas, y también le envió un mensaje al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inseguridad en el conurbano.

En su discurso, el alcalde porteño defendió su primer año de gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resaltó el anuncio de la construcción de una nueva línea de subte y el superávit. Además, volvió a reclamar por los fondos de la coparticipación y expresó su deseo de que regresen a territorio porteño las carreras de F1 y Moto GP.

“Yo sé que, como dice la Ministra Bullrich, todas las provincias tienen sus cárceles. Pero también tienen su Justicia propia. Y la ministra conoce que, desde que esta Ciudad se creó, nunca tuvimos ni la Justicia plena, ni el Servicio Penitenciario. Entonces, no puede haber magia en la solución. Esto no se resuelve de golpe. Y, mientras los delitos sean nacionales, los presos son del Servicio Penitenciario Federal”, dijo Macri durante su discurso.

“Nosotros ya estamos haciéndonos cargo de la solución profunda, construyendo la cárcel de Marcos Paz. Pero no podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos. Se trata de cuidar a los porteños”, añadió Macri, quien confirmó que enviará a la Legislatura el proyecto para la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad.

Al menos hasta el último jueves, hay 2.506 detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a datos aportados por la Procuración Penitenciaria; la mayoría (1.492) alojados en alcaidías, pero también en calabozos de comisarías vecinales (531) y en lugares transitorios (468). Según dice la ley, y reclama el gobierno porteño, deberían ser trasladados a unidades penales federales, que dependen de Nación.

El jefe de Gobierno porteño remarcó que su gestión hizo “un culto” del equilibrio fiscal. Y se diferenció de Milei: “No necesitamos que nos enseñen cómo hacerlo. Además, hicimos una reducción del gasto del 8,6%. Eliminamos el 10% de los cargos políticos, redujimos cerca de 10 mil contratos y en un 18% la contratación de asesores y planta política. Tenemos en claro algo: se puede ser tan eficiente como eficaz cuando, en vez de querer eliminar el Estado, se gestiona con austeridad, prudencia y responsabilidad, cuidando los recursos y sin gastar más de lo que entra”.

No fue el único tiro por elevación el presidente de la Nación. Macri aseguró que “la obra pública no se frena; al contrario, se acelera” y destacó el Plan Hidráulico, que prometió finalizar este año. “El ‘¡No se inunda más!' es la marca registrada de una gestión que no hace anuncios, sino transformaciones concretas”.

También planteó hacia el gobierno nacional varias cuestiones históricas de disputa entre ambos gobiernos: “¿Queremos discutir si el Puerto o la Terminal de Retiro tienen que ser de la Ciudad o van a seguir siendo de Nación? ¿Vamos a dar la discusión por la ampliación de la Justicia Penal, o va a seguir siendo de jurisdicción nacional? Las sociedades comerciales o entidades civiles, ¿se van a poder inscribir en la Ciudad, o seguimos dependiendo de la IGJ nacional, vieja y lenta? ¿Nos vamos a sentar en la mesa donde se define la política energética de la Ciudad? ¿Qué Legisladores nos van a acompañar en el reclamo por los casi 6 mil millones de dólares por la deuda de la Coparticipación?“.

En ese contexto, Macri anunció el envío a la Legislatura de un Proyecto de Ley de Emergencia Autonómica “para solicitar al Honorable Congreso de la Nación que avance con los convenios de traspaso que ya están firmados, pero sin aprobación” y explicó que, el proyecto, a su vez, le encomienda a la Procuración General de la Ciudad y faculta a la Legislatura a tomar las medidas adecuadas para avanzar tanto por vía política como judicial. “Asimismo, le encomendé al Ministerio de Justicia impulsar las acciones tendientes a efectivizar la transferencia de las competencias judiciales al ámbito de la Ciudad. Confiamos en que todos los espacios nos acompañarán en esta iniciativa que tiene un único objetivo: defender la autonomía de todos los porteños”, dijo Macri.