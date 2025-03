La internación de Francisco y las noticias falsas: ¿se está diciendo toda la verdad sobre su salud?

Los médicos aseguraron que el pedido del sumo pontífice es que “no se esconda nada” sobre su diagnóstico, una decisión que podría llegar a incorporarse como parte de las reformas que lleva adelante en la Iglesia católica.

Desde el viernes 14 de febrero al mediodía en que Francisco entró al llamado “hospital de los papas”, aquejado de una persistente bronquitis -si bien para algunos observadores ya tenía neumonía bilateral-, las fake news sobre el futuro del pontífice estuvieron a la orden del día. Sea desde medios de comunicación que no simpatizan con Jorge Bergoglio o propagadas por periodistas que no chequearon adecuadamente las versiones o por cuentas de redes sociales falsas, tuvieron una profusa difusión.

Algunas de estas noticias falsas fueron las siguientes:

* ”El Papa piensa en renunciar”, titula un diario italiano a poco de la internación de Francisco.

* El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, visitó al pontífice para hablar de su dimisión.

* A Jorge Bergoglio le dieron la extremaunción porque le quedan 72 horas de vida.

* El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, recibió una llamada del policlínico Gemelli para comunicarle que había fallecido.

* El jefe de la Iglesia católica murió el 25 de febrero, pero recién se anunciará oficialmente el 3 de marzo.

A fin de cuentas, este pontífice -que ciertamente encabeza un papado disruptivo, abierto, despojado y con gran preocupación social- tiene un frente opositor muy conservador y poderoso, aunque minoritario, sobre todo asentado en los Estados Unidos, que anhela un cambio en el trono de Pedro. Y, por supuesto, cada vez que la salud de un pontífice decae e incluso es ingresado a un hospital, las especulaciones sobre su sucesor comienzan a proliferar y las pujas empiezan a insinuarse.

Es evidente que las nuevas tecnologías facilitan el surgimiento y la expansión de las noticias falsas. También resulta ya harto sabido que con inteligencia artificial pueden crearse imágenes que parecen reales. Pero sobre todo se viven tiempos de gran desconfianza en las instituciones y en los medios. La Iglesia no escapa a esta tendencia y menos cuando está involucrado un papa. Por eso, muchos se preguntan si el Vaticano está diciendo la verdad sobre la salud de Francisco o la está ocultando.

A lo largo de la historia, la salud de las personalidades con poder procuró ocultarse por motivos varios, pero fundamentalmente de preservación de ese poder. Los casos de enfermedad de los pontífices no fueron la excepción. En el libro La salud de los papas, el colega Nelson Castro lo deja en claro respecto de los sucesores de Pedro del último siglo, al señalar no solo actitudes de escasa transparencia informativa -por no hablar de ocultamiento- sino hasta de sainetes.

Sin llegar a los niveles de secretismo que rodearon a pontífices anteriores, el ejemplo más reciente fue el de Juan Pablo II. El prestigioso vaticanista Juan Vicente Boo, que fue corresponsal del diario ABC de Madrid durante dos décadas, dice que cuando llegó a Roma, en 1998, era evidente que el papa polaco tenía Parkinson, pero que su reconocido portavoz, Joaquín Navarro Valls, que era médico psiquiatra, “prefería hablar de un ‘síndrome extrapiramidal’ para evitar la palabra Parkinson”.

En el caso de la salud de Francisco, que va por la cuarta internación, la información no fue en estos años todo lo abundante que era deseable. Incluso, al inicio de la actual internación, los comunicados carecían de mayores precisiones médicas. Parecía muy necesario un detallado informe médico, como ocurrió con la conferencia de prensa que, al cumplirse una semana de su convalecencia, ofrecieron los doctores Sergio Alfieri y Luigi Carbone.

Los médicos fueron muy claros al exponer la situación de Francisco. Aclararon que en ese momento su vida no estaba “en peligro de muerte”, pero que sí estaba “fuera de peligro” debido a una neumonía bilateral y una infección polimicrobiana. Más aún: dejaron en claro que podía llegar a sufrir recaídas como el broncoespasmo que sufrió el viernes. Y que, en fin, su recuperación iba a demandar una larga internación con esmerados cuidados.

A partir de aquella rueda de prensa, los partes vespertinos fueron clínicamente mucho más precisos. No son pocos los observadores del quehacer de Francisco que consideran que Jorge Bergoglio, consciente de los rumores infundados que echan a correr quienes no lo quieren y las facilidades para que circulen que ofrecen las nuevas tecnologías, cree que la mejor manera de combatir esta situación es con la transparencia informativa.