Maqueda cuestionó las designaciones por decreto en la Corte Suprema: “Una provocación al Congreso”

El exintegrante del máximo tribunal aclaró que esta modalidad de nombramientos es “una excepción”. García-Mansilla asumió la semana pasada, mientras que Ariel Lijo está a la espera del debate sobre su licencia como juez.

Hoy 19:03

El exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, criticó las designaciones en comisión, por decreto, del presidente Javier Milei a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para el máximo tribunal. Para Maqueda la decisión de Milei representa "una provocación al Congreso y al Senado, específicamente”. El abogado aclaró que esta modalidad de nombramientos es “una excepción”.

Maqueda criticó: “Las designaciones fueron por un decreto tres días antes del comienzo de las sesiones ordinarias, me parece que eso es una provocación al Congreso y al Senado, es no comprender la importancia que la Constitución le dio a la designación de un juez de la Corte".

El exmagistrado explicó: “La Constitución quiso que la designación de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea un acto complejo, que para completarse necesita la participación de las dos partes, tanto de quién propone, que es el Presidente, como de quién da el acuerdo, que es el Senado".

Maqueda consideró, en declaraciones a Radio Con Vos: “Creo que a tres días de las sesiones ordinarias se podría haber esperado tranquilamente y que se siguieran debatiendo los pliegos, como se debatieron el año pasado”. García-Mansilla asumió la semana pasada después que le tomaran juramento en el máximo tribunal, mientras que Lijo está a la espera de que los jueces de la Corte acepten o rechacen su licencia como juez federal de Comodoro Py.

El exjuez de la Corte explicó que “cualquier nombramiento que se base en el artículo 99, inciso 19, es una excepción; está en la Constitución argentina desde 1860″. Y aclaró: “En aquella época las sesiones del Congreso, las sesiones del Senado para dar el acuerdo eran solamente entre el primero de mayo y el 30 de septiembre: era comprensible en un país donde no había caminos, donde no había ferrocarriles, donde no había los medios de comunicación modernos”.