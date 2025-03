El papa Francisco permanece en reposo tras los episodios de insuficiencia respiratoria

Los problemas pulmonares fueron causados por una acumulación de mucosidad en las vías respiratorias, lo que desencadenó una crisis de broncoespasmos. Para estabilizarlo, los médicos decidieron reactivar la ventilación mecánica no invasiva.

Hoy 07:40

El papa Francisco durmió toda la noche y sigue descansando, según informó la oficina de prensa del Vaticano en la mañana de este martes, después de que sufriera dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los episodios fueron provocados por una acumulación de mucosidad endobronquial, lo que derivó en una crisis de broncoespasmos. Para estabilizarlo, los médicos realizaron dos broncoscopias para aspirar las secreciones y decidieron que retomara la ventilación mecánica no invasiva como medida de apoyo.

El pontífice, de 88 años, está ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana, que evolucionó a neumonía bilateral. A pesar de las complicaciones, el Vaticano aseguró que se mantiene alerta, orientado y colaborador.

El pronóstico sigue siendo reservado, lo que indica que los médicos aún no pueden prever con certeza su evolución. Se espera un nuevo parte médico en la tarde de este martes, cuando se cumplen 19 días de hospitalización.

Mientras tanto, Francisco continúa internado en la suite papal del décimo piso del hospital, donde ha intentado seguir con sus labores, aunque ha tenido que cancelar varios compromisos públicos.

Desde su ingreso, el papa ha atravesado varias complicaciones respiratorias. El 22 de febrero, sufrió una crisis asmática prolongada, seguida el 28 de febrero por un episodio aislado de broncoespasmo.

Hervé Pegliasco, jefe de neumología del Hospital Europeo de Marsella, advirtió que la neumonía bilateral genera un gran desgaste físico, ya que el paciente debe esforzarse más para respirar, lo que aumenta el riesgo de agotamiento.

Mientras tanto, miles de fieles han organizado cadenas de oración por la recuperación del pontífice, tanto en las inmediaciones del hospital como en la Plaza de San Pedro, donde cada noche se celebran vigilias en su honor.

Aunque el papa ha intentado seguir trabajando, no ha sido visto en público en casi tres semanas. Su última aparición fue el día de su ingreso, durante una audiencia privada en la mañana del 14 de febrero.

Por tercera semana consecutiva, el papa no pudo presidir el rezo del Ángelus dominical, por lo que el Vaticano emitió un mensaje escrito en su nombre. En él, Francisco expresó su gratitud a quienes han rezado por él: “Siento todo su afecto y cercanía. En este momento particular, me siento ‘llevado’ y sostenido por todo el pueblo de Dios. Gracias a todos”.

En los últimos años, Francisco enfrentó diversos problemas de salud, incluyendo una cirugía de colon en 2021 y una operación de hernia en 2023. Además, utiliza silla de ruedas debido a problemas en la cadera y las rodillas.