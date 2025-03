Manuel Adorni: "El acuerdo con el FMI por sí mismo no va a implicar que se levante el cepo cambiario"

El vocero presidencial habló en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Hoy 11:58

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que "el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por sí mismo no va a implicar que se levante el cepo cambiario".

Adorni dijo que el objetivo es que el entendimiento esté cerrado en el primer cuatrimestre. Consideró además que el texto no debería tener problemas para ser aprobado en el Congreso.

El vocero presidencial dijo que se apunta a que el acuerdo esté cerrado para el primer cuatrimestre" y aclaró que "todavía no está cerrado", y que no tienen dudas de que "no tendrá inconvenientes en términos legislativos".