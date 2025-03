Messi, ausente en el partido del Inter Miami ante Cavalier

El astro argentino arrastra una sobrecarga y no será arriesgado por Mascherano en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Hoy 21:38

Inter Miami enfrentará este jueves a Cavalier de Jamaica por la ida de los octavos de final de la Concachampions, en un encuentro que se jugará desde las 22:00 (hora argentina) en Estados Unidos. La gran ausencia en el equipo será la de Lionel Messi, quien no figura en la convocatoria.

La baja del astro argentino se confirmó cuando Inter Miami publicó su alineación y el banco de suplentes en sus redes sociales. Previamente, la prensa estadounidense ya había adelantado que el capitán del equipo no estaría presente.

Javier Mascherano, entrenador del equipo, explicó que Messi arrastra una sobrecarga muscular, motivo por el cual tampoco jugó el pasado domingo ante Houston Dynamo por la segunda fecha de la MLS. "No ha tenido ninguna lesión, pero con el correr de los partidos ha sentido el cansancio. Hemos decidido que no viaje a Houston para evitar un problema mayor", explicó el Jefecito.

El entrenador también justificó la decisión de no arriesgarlo ante Cavalier: "No queremos que, por no darle descanso, termine fuera por un mes. Algunos estarán de acuerdo y otros no, pero para eso me trajeron".

La situación de Messi se da en la previa del regreso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Argentina enfrentará a Uruguay en Montevideo el 21 de marzo y luego recibirá a Brasil el 25 en el Monumental. Lionel Scaloni debe definir la lista definitiva de convocados tras haber dado a conocer una prelista.