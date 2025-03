Un adolescente discutió con su novia, se arrojó a la ruta y murió atropellado por un camión

El joven, de 16 años, perdió la vida tras ser embestido por el vehículo de gran porte. Las autoridades investigan el hecho y analizan cámaras de seguridad para determinar lo ocurrido.

Hoy 09:00

Un adolescente de 16 años falleció el domingo por la tarde en Córdoba tras arrojarse delante de un camión en la avenida Ricardo Balbín, en barrio Ampliación Pueyrredón. Según testigos, el joven habría tenido una discusión con su novia y decidió quitarse la vida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió pasadas las 16 en una zona de alto tránsito, cercana al CPC de Pueyrredón. La policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso de un grave accidente. La víctima no sobrevivió al impacto y fue declarada muerta en el sitio.

De acuerdo con la información oficial, el adolescente había intentado previamente que lo embistiera un automóvil, pero fue finalmente alcanzado por un camión Mercedes Benz 1933 que transportaba 28 caballos con destino a la Cabalgata Brocheriana en la Plaza San Martín.

Según el medio El Doce, amigos del joven confirmaron que había tenido una discusión con su pareja antes del incidente. Este dato fue tomado en cuenta por los investigadores, quienes intentan reconstruir las últimas horas de la víctima.

El conductor del camión, cuya identidad no fue revelada, declaró ante las autoridades que no pudo evitar el impacto. “Fue todo muy rápido, no tuve margen para frenar”, habría indicado según fuentes policiales. Se le realizó el control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

El caso está siendo investigado por la fiscalía correspondiente, que busca esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Si bien los primeros indicios apuntan a un suicidio, las pericias y testimonios serán clave para determinar los detalles de lo sucedido.

Los investigadores trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, mientras que la policía ha tomado declaraciones a testigos presenciales. Además, se espera el resultado de la autopsia para completar el informe forense.

El hecho generó conmoción en el barrio y en el entorno de la víctima. Familiares y amigos expresaron su dolor en redes sociales, mientras que vecinos de la zona manifestaron preocupación por la reiteración de incidentes en esa avenida, un punto de ingreso a la ciudad con alto tránsito vehicular.

La investigación continuará en los próximos días para esclarecer el contexto en que ocurrió el trágico episodio.