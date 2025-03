Quimsa enfrenta a Franca en Brasil con la obligación de ganar para estirar la serie

Tras la caída en Santiago, la Fusión necesita una victoria para llevar la llave de cuartos de final de la Champions League a un tercer juego.

Quimsa afrontará esta noche un desafío crucial cuando visite a Sesi Franca en Brasil, con la obligación de ganar para igualar la serie y forzar un tercer partido en los cuartos de final de la Basketball Champions League Americas.

El equipo santiagueño, actual campeón defensor, quedó contra las cuerdas tras caer en el estadio Ciudad en el primer juego de la llave. Ahora, no solo deberá vencer esta noche, sino también repetir el triunfo mañana en el mismo escenario para avanzar al Final 4.

Baja sensible

El entrenador Leandro Ramella no podrá contar con el plantel completo, ya que Nicolás Romano no estará disponible debido a una molestia en la cadera que arrastra hace varios días. La ausencia del ala-pívot le dio mayor protagonismo a Arnold Louis, pero el extranjero no logró destacarse en el primer partido y finalizó con 6 puntos y 7 rebotes.

Las claves para la remontada

En el primer juego, Sesi Franca impuso su dominio físico en la pintura y aprovechó la variedad de recursos ofensivos con los que cuenta en su plantel. Quimsa deberá mejorar en ese aspecto y encontrar mayor efectividad en ataque para soñar con la remontada.

El desafío es mayúsculo, pero La Fusión ya ha demostrado en otras oportunidades su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Esta noche, en tierras brasileñas, buscará dar el primer paso en busca de la hazaña.