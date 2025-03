Preocupación por el estado de salud de Hugo Gatti: fue internado en terapia intensiva

El exarquero fue operado de la cadera hace 25 días tras sufrir un accidente en la vía pública, pero su recuperación se complicó con un cuadro respiratorio agudo.

Hoy 11:46

El exarquero Hugo Orlando Gatti, ícono del fútbol argentino y una de las grandes figuras en la historia de Boca Juniors, atraviesa un delicado estado de salud a sus 80 años. Luego de haber sido operado de la cadera hace 25 días tras sufrir un accidente en la vía pública, su recuperación se complicó con un cuadro respiratorio agudo, lo que derivó en una neumonía que lo mantiene internado en terapia intensiva.

Un historial de lucha contra la adversidad

No es la primera vez que el Loco Gatti enfrenta un momento difícil en cuanto a su salud. En marzo de 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19, fue internado tras contagiarse del virus y estuvo al borde de la muerte. “Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir”, relató tiempo después.

A su lucha actual se suma un golpe emocional devastador: en 2024, sufrió la pérdida de Nacha Nodar, su esposa y compañera durante más de 50 años. Su fallecimiento representó un duro impacto en la vida del exfutbolista, quien siempre destacó el amor y apoyo incondicional que recibió de su esposa a lo largo de su carrera y su vida personal.

La huella de Gatti en el fútbol argentino

Con una carrera extensa y exitosa, Hugo Gatti defendió los colores de Boca, River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta, pero su leyenda se construyó en el Xeneize. En el club de la Ribera disputó 417 partidos, convirtiéndose en el arquero con más presencias en la historia de la institución. Además, logró dos Copas Libertadores, una Copa Intercontinental en 1977 y dos títulos locales (Metropolitano 1976 y 1981).

A nivel internacional, defendió la camiseta de la Selección Argentina en 18 oportunidades, dejando su sello con un estilo revolucionario para la época. Su capacidad para jugar con los pies, su arrojo y personalidad extrovertida lo convirtieron en un arquero adelantado a su tiempo, dejando un legado imborrable en el fútbol sudamericano.

Un personaje dentro y fuera de la cancha

Tras su retiro a los 44 años, Gatti se convirtió en un personaje mediático. En España, ganó notoriedad como panelista en el programa El Chiringuito de Jugones, donde con su estilo frontal y sin filtros se transformó en una de las voces más polémicas del ciclo conducido por Josep Pedrerol.

En 2023, dejó la televisión española y regresó a Argentina, incorporándose al programa Fútbol sin Manchas, donde continuó con su inconfundible forma de analizar el deporte.

Hoy, el mundo del fútbol sigue con atención la evolución del Loco Gatti, una leyenda que marcó una época y que enfrenta una nueva batalla en su vida.