Revelan el motivo por el que se mostró la foto del día de la muerte de Diego Maradona

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, explicó la decisión por la que el fiscal dio a conocer esa imagen del exfutbolista tirando en la cama y con el abdomen hinchado.

Hoy 09:37

En la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, el fiscal Patricio Ferrari mostró una imagen estremecedora del astro del fútbol en su lecho de muerte, el 25 de noviembre de 2020. La foto exhibida en los Tribunales de San Isidro dejó en evidencia las precarias condiciones en las que se encontraba el ídolo argentino en sus últimas horas.

La imagen muestra a Maradona tendido en una cama, con el abdomen hinchado y sin signos de cuidados adecuados, lo que generó conmoción en la sala. “Así murió Maradona. Quien les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara”, expresó el fiscal Ferrari al presentar la prueba.

El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, respaldó la decisión de exponer la foto: "Son estrategias de comunicación, es aceptable lo que hizo el fiscal. Es una imagen muy dura, pero es la realidad, ese era el estado de Diego".

El proceso judicial inició este martes 11 de marzo y tiene en el banquillo de los acusados a siete integrantes del equipo médico que atendió a Maradona en su internación domiciliaria en Tigre. Todos están imputados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, lo que podría significar penas de hasta 25 años de prisión.

Burlando fue tajante al referirse a la supuesta negligencia médica: "Lo medicaban y cambiaban los medicamentos como si fuera un animal y no un ser humano. Él no podía decidir nada, ni siquiera si debía ser internado o no".

El juicio promete ser uno de los más importantes en la historia judicial del país, con el foco puesto en determinar si hubo responsabilidad directa en la muerte de uno de los mayores ídolos del fútbol mundial.