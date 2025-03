Hasta las lágrimas: una fanática de Marc Máquez se emocionó al conseguir un autógrafo del piloto

El 8 veces campeón del mundo de Moto GP llegó a Las Termas y desató la locura de sus fanáticos.

Hoy 00:35

Este miércoles arribó a Las Termas de Río Hondo el segundo contingente de pilotos del MotoGP para correr la segunda fecha del torneo mundial. Una de las llegadas más esperadas por los fanáticos fue la del español Marc Márquez, quien fue recibido en un clima de festejo.

Selene, llegó junto a sus padres y a su pequeño hermano al aeropuerto de Las Termas, con la ilusión de ver a su ídolo y conseguir un autógrafo o una foto con él. Las horas de espera rindieron fruto y la emoción se representó en las lágrimas de la seguidora.

“Cuando lo vi no lo podía creer. Me metí y le pedí que me firmara la gorra. Cuando salí del montón recién caí y me largué a llorar, no lo podía creer”, contó Selene a Noticiero 7 visiblemente emocionada.

“Somos de San Vicente, Santa Fe. Llegamos con mi familia el lunes y el martes vinimos al aeropuerto a esperarlo, pero no vino. Regresamos hoy miércoles y lo logramos”, relató la fanática destacando el momento como un logro familiar.

“El domingo vamos a ir a ver la carrera y no tengo ninguna duda de que Marc va a ganar otra vez, como siempre”, cerró ilusionada la fanática del campeón mundial.