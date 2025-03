"En economía no hay contradicciones, pero en política hay varios personajes improvisados"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:24

En el cierre de la semana, el especialista en política y economía Osvaldo Granados destacó durante su columna que se amite a través del aire de Radio Panorama que en el Gobierno Nacional, se da una particular dicotomía entre el área política y la económica.

Granados consideró que "en economía cada uno hace lo suyo, tienen el timón fijo y no hay contradicciones. Pero en política, vemos personajes improvisados, oportunistas que trabajan para ellos y no para el proyecto, mucho ego especialmente en las mujeres, que son teatrales".

En otro tramo de su análisis destacó que los analistas de los principales medios coinciden que actualmente el control del dólar y la inflación siguen siendo los sostenes de la buena imagen del gobierno.

"La estabilidad económica pesa más que la estabilidad institucional. Pero claro, hay un límite. La CGT ya anunció un paro. Están con las paritarias. Pero hoy cualquier aumento en paritarias es en dólares, porque está quieto, con una inflación baja y un dólar quieto ya no es lo mismo", explicó.

Finalmente anticipó que el acuerdo con el FMI no sería aprobado por el Congreso. "Pero más allá de eso, se va a aprobar, la Constitución dice que el Congreso tiene la obligación de defender el valor de la moneda. ¿Alguna vez lo hizo? Seamos honestos".

"El Fondo Monetario pide metas, que se van a cumplir. El tema es cuánto van a dejar usar si hay una corrida. Pero aseguran que esa corrida no va a ocurrir porque del cepo cambiario se sale de forma gradual, no de golpe. Yo siempre dije que del cepo totalmente se sale después de octubre. No van a querer correr riesgos", apuntó finalmente.