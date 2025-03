Vecinos del barrio Ampliación Primero de Mayo fueron beneficiados con controles oculares gratuitos

Esta actividad se realizó el viernes 14 de marzo, al medio día, y estuvo a cargo del Oftalmólogo, Dr. Francisco Estevez, que fue asistido por el personal de salud que trabaja en el CAMM.

Hoy 13:58

El Centro de Atención Médica Municipal N° 3 del barrio Ampliación Primero de Mayo, realizó controles de presión ocular para detectar casos de glaucomas en las personas que asistieron en un importante número al local sanitario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad se realizó el viernes 14 de marzo, al medio día, y estuvo a cargo del Oftalmólogo, Dr. Francisco Estevez, que fue asistido por el personal de salud que trabaja en el CAMM.

También cabe destacar que estos controles forman parte de una campaña nacional que se desarrolló para conmemorar el Día Mundial del Glaucoma, y concientizar a la población sobre este problema que afecta a muchas personas pasados los 40 años.

El Dr. Francisco Estévez expresó: “El día 12 de marzo, se conmemoró el Día Mundial del Glaucoma, por lo tanto todos los años en Argentina se vienen haciendo controles de glaucoma, el primer viernes próximo a esta fecha”.

“Esta campaña consiste en tomar la presión ocular y hacer un fondo de ojo, una oftalmoscopía del disco óptico, para detectar si hay alguna persona que esté padeciendo este mal”.

“El glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico, que es el nervio que conecta el ojo con el cerebro, transmitiendo información por ahí”.

“Hoy llegamos a ver cerca de 50 pacientes que llegaron al CAMM. Hubo gente que ya sabía que tenía glaucoma y llegaron para controlarse, y después detectamos un solo paciente al que le vamos hacer un seguimiento”.

Agregó: “El problema del glaucoma crónico es que es asintomático, no produce dolores, por lo tanto, no se detectará solo observando, porque la presión es levemente elevada y no produce síntomas”.

“Cuando un paciente se da cuenta que ha padecido glaucoma es cuando va perdiendo campo visual. Entonces, la recomendación es hacerse un control de presión ocular pasado los 40 años y si el estudio da bien, se programa aproximadamente dentro de un año un nuevo control”, finalizó Estévez.