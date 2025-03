Preocupación por Wanda Nara: de qué la operaron en plena batalla legal con Mauro Icardi

La mediática pasó por el quirófano en medio de su tratamiento de salud.

Hoy 11:01

La disputa judicial con Mauro Icardi quedó en un segundo lugar, ya que Wanda Nara tuvo que preocuparse por otro tema muy importante: su salud.

Según informó Ángel de Brito en Bondi y corroboró el abogado Nicolás Payarola, la mediática tuvo que someterse a una intervención.

“Wanda está recién operada. No se sabe de qué puntualmente. La gente cercana a ella me dice que tiene que ver con un coletazo de la leucemia, como un edema que se le hizo”, dijo De Brito.

Aunque el procedimiento médico sería un hecho, hay dudas sobre la razón que lo motivó. “Es raro porque nosotros vimos todos los videos, los que no publicamos inclusive, donde tiene vendados los brazos, los codos… No sé, acá hay otra cosa que todavía no conocemos“, dijo De Brito, en relación con la salud de la empresaria.

Luego de esta revelación en el programa, Nicolás Payarola, el representante legal de Wanda Nara, fue consultado al respecto. “Tenía un tema de salud que tenía que ver con el tratamiento que venía haciendo (por la leucemia). Se tuvo que hacer los prequirúrgicos con urgencia, minutos antes de que la operen, porque no fue algo programado ni con tiempo”, dijo el letrado.

En relación sobre si se trató de una cirugía estética, Payorola dijo: “Después, en cuanto al contenido, de si es algo estético o eso, no es algo en lo que yo me pueda meter”.