Gasas, transparencias y movimiento: el look etéreo de Juana Viale

Al comienzo de Almorzando con Juana (El Trece), la conductora mostró en detalle el vestuario que confeccionó su diseñador de confianza, Gino Bogani, para la emisión de este domingo.

Hoy 16:41

Cada domingo, Juana Viale convierte su programa Almorzando con Juana (El Trece) en una pasarela de alta costura. Fiel a su estilo, la conductora volvió a sorprender con un diseño exclusivo de Gino Bogani, su modisto de confianza, quien una vez más creó una pieza única para ella. Con un vestido de gasa natural, transparencias y colores vibrantes, se robó todas las miradas al abrir el programa y presentar su imponente look.

“Miren este lookazo de Bogani. Estamos con las transparencias a flor de piel”, expresó mientras giraba para mostrar el movimiento de la prenda ante las cámaras del estudio. El vestido, confeccionado en gasa natural con un macro estampado en tonos vibrantes, se destacaba por su estructura etérea y liviana. “Esto vuela. El que no corre, vuela con Bogani”, bromeó Juana, mientras la tela flotaba a su alrededor, en alusión al diseñador que lo confeccionó para la emisión de este domingo.

El modelo combinaba varios paños que generaban un efecto de fluidez y caída perfecta. El azul claro predominaba en el diseño, con un escote drapeado y sutiles aberturas laterales que aportaban frescura y sensualidad. “Muy bonito, muy fresquito aunque ya bajaron las temperaturas”, agregó la nieta de Mirtha Legrand, haciendo referencia a la comodidad del vestido.

El estilismo se completó con un peinado lacio y raya al medio, realizado por Juan Fojo. “Parece que me creció el pelo, pero no, es mío. Me pasó la planchita”, comentó, entre risas, mientras destaca los mechones que llegaban hasta sus hombros. En cuanto al maquillaje, obra de Cris Sepúlveda, los ojos de Juana resaltaron con sombras en tonos azules que potenciaban su mirada. “Esos azules que me ponen los ojos más lindos. Muy lindo”, expresó la conductora, quien terminó por complementar el outfit con un set de joyas con piedras celestes a juegos con el vestido y, además, un par de anillos plateados en una de sus manos.

Cabe destacar que semanas atrás, la presentadora ya había apostado por una propuesta similar, también diseñada por Bogani, en la que las transparencias y los tonos vibrantes fueron los protagonistas. En aquella ocasión, la conductora lució un mono de gasa verde translúcido, acompañado por un corset con tiras multicolor en tonos rosa, celeste, amarillo y verde, creando una armonía etérea y sofisticada. Para complementar el look, sumó un kimono largo vaporoso con estampados abstractos y mangas amplias, que aportó aún más movimiento y elegancia a su presencia.

El maquillaje de ese día también llevó la firma de Sepúlveda, quien apostó por un delineado azul eléctrico en ambos párpados y un efecto degradé con sombras en tonos celeste y verde pastel, resaltando aún más la mirada de Juana. Los labios, en un tono rosa pálido mate, equilibraron el conjunto con un toque sutil y refinado. El peinado, nuevamente a cargo de Fojo, siguió la línea de un wet look con ondas naturales y mechones sueltos estratégicamente colocados, aportando frescura y modernidad.

Con cada aparición en su programa, la nieta de la Chiqui reafirma su lugar como referente de la moda argentina, llevando con naturalidad y confianza los diseños exclusivos de su modista de confianza. Su estilo, audaz y etéreo, logra fusionar elegancia, frescura y modernidad, convirtiendo cada emisión en un desfile donde las transparencias, los colores vibrantes y los cortes estratégicos son protagonistas. Desde sus elecciones de vestuario hasta el detalle del maquillaje y el peinado, todo en su look está pensado para resaltar su esencia única, siempre con un aire de sofisticación que la distingue. Y si algo queda claro es que, cuando Juana pisa el estudio, la moda no solo se luce, sino que cobra vida.