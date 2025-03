"La plata del FMI tiene que ser para poder intervenir en el mercado"

El licenciado Osvaldo Granados se hizo eco de algunas declaraciones realizadas por Ricardo Arriazu, uno de los economistas preferidos de Milei, en torno a la actualidad del país.

En su columna de este lunes, Osvaldo Granados se refirió en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama a la actualidad política y económica del país, y se hizo eco -entre otras cosas- a las consideraciones realizadas por Ricardo Arriazu, uno de los economistas predilectos del presidente Javier Milei.

"Este fin de semana hubo alternativas interesantes. Arriazu dice que no van a liberar del todo el cepo, y que los giros de las regalías y los dividendos de las empresas multinacionales que tienen sus ganancias van a ser reprogramadas en cuotas. Además, no cree en la flotación cambiaria, el tipo de cambio no tiene que estar libre, sino estable", explicó.

Además, agregó que el dinero pactado con el Fondo Monetario Internacional "tiene que ser para poder intervenir. Si no se puede intervenir en el mercado no sirve. Si hay una corrida, se tiene que poder intervenir".

Por otra parte Granados destacó que en los últimos números de la inflación "fue clave el precio de los alimentos y los alquileres"

"El sociólogo Guillermo Oliveto dice que estamos volviendo a un estado más previsible. No estamos a los saltos como en 2024, que fue un años de shock. En el consumo, en los dos primeros meses tenemos un porcentaje de casi el 10% menos que el año pasado, pero estamos 103% arriba en la venta de autos 0km y también en el turismo al exterior. La dicotomía es muy fuerte", apuntó.