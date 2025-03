Mitre va por su tercera victoria en fila al visitar a Central Norte de Salta

El Aurinegro se mide con el Cuervo en una nueva fecha de la Primera Nacional.

Hoy 10:27

Mitre intentará esta tarde reafirmar su recuperación en la Primera Nacional, cuando desde las 18 visite a Central Norte de Salta, por la séptima fecha de la zona B. El cotejo se disputará en el estadio Padre Martearena de la capital salteña y será dirigido por Adrián Franklin.

El "Aurinegro" logró superar la tormenta. Y tras un inicio con cuatro derrotas consecutivas y sin marcar goles, hoy irá en busca de su tercer triunfo consecutivo para acercarse a los puestos de clasificación al Reducido.

Es que después de esa nefasta serie que incluyó las caídas ante Defensores Unidos de Zárate, Temperley, Colón y Nueva Chicago, el equipo de Mario Sciacqua revivió con un triunfo ante Chaco For Ever, en Resistencia, al que le siguió el del fin de semana pasado ante Almirante Brown, en el 8 de Abril.

No hay dos sin tres, dice un conocido refrán. Y el "Auri" tratará de confirmarlo esta tarde ante un rival recién ascendido, pero que está haciendo una buena campaña (está noveno, con 8 unidades) y que de local se hace fuerte. Además, es un rival directo en la lucha por meterse entre los ocho primeros.

Para el choque de esta tarde, Sciacqua recupera su as de espadas, ya que contará nuevamente con el volante ofensivo Santiago Rosales, quien superó un desgarro que lo marginó de los últimos partidos. Por contrapartida, el DT pierde una pieza importante en la defensa, ya que el zaguero Facundo Melillán, que salió lesionado en el complemento ante la "Fragata" no se recuperó y no viajó con la delegación.