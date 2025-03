Luciano Pereyra y Julia Retuzzo contrajeron matrimonio después de 6 años de relación

La fiesta fue muy relajada y estuvieron presentes sus seres queridos.

Hoy 12:27

Después de seis años de noviazgo, Luciano Pereyra y Julia Rezzuto se casaron en una ceremonia íntima en Luján.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pareja estuvo rodeada por sus seres queridos en una fiesta que organizó Claudia Villafañe.

“¡Y un día serán todos los días, pero a tu lado! ¡Qué bendición del cielo tenerte, tenernos y encontrarnos en los tiempos perfectos De Dios! ¡Te amo! Gracias por la melodía más hermosa que han escuchado mis oídos al regalarme tú ‘sí, acepto’. Tu esposo, Luciano”, escribió el músico en un posteo en el que compartió algunas instantáneas de un día soñado.

A pesar de que intentaron mantener con hermetismo todos lo relacionado la boda, los fans del cantante ya sospechaban que estaba a punto de dar otro paso más en su relación con la profesora de inglés, con quien blanqueó su romance en marzo de 2019.

En su última visita a la mesaza de Mirtha Legrand, el compositor de “Si no es muy tarde” solo tuvo elogios para Rezzuto. “Me gusta que me acompañe en mi profesión y en mi trabajo, es una compañera increíble, una mujer espléndida. Pero cuando nos acompañamos en el día a día es más divertido y la pasamos realmente muy bien juntos. Amamos los perros, tenemos nuestros perros, y disfrutamos de la casa. La pasamos muy bien”, expuso y dejó en claro su amor.