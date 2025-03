Mauro Icardi filmó los momentos del escándalo con Wanda Nara: “Ella no tenía planes de devolver a las nenas”

Yanina Latorre mostró las imágenes que tomó el futbolista del episodio con sus hijas y la conductora en el Chateau Libertador

El drama del Wanda Gate no da tregua. A partir del tenso momento que se vivió el viernes 14 de marzo en el edificio Chateau Libertador, donde tuvo lugar una disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi de la que participaron abogados, personal policial y del SAME y en el medio quedaron las dos hijas menores de edad del exmatrimonio, se empezaron a conocer imágenes y videos que se grabaron en el lugar y mostraban qué fue lo que sucedió. Primero se filtraron las grabaciones que hicieron desde el lado de la mediática, pero ahora se conocieron las que tomó el propio futbolista, las cuales muestran una versión distinta de la historia.

El lunes en Sálvese quien pueda (América), compartieron los videos que filmó Mauro Icardi con su teléfono celular cuando fue al departamento de Wanda Nara a buscar a sus dos hijas Francesca e Isabella, quienes en un primer momento subieron a dejar a sus mascotas, pero no volvieron a bajar. “Él es jugador de fútbol y cree que todo le tiene que salir como a él se le canta y ella está acostumbrada a manejarle la vida a todos. Él presenta los videos al revés de lo que vimos. Y lo presenta como hecho por peritos”, indicó Yanina Latorre.

En el video se pudo ver a Wanda Nara frente a la cámara diciéndole a Icardi: “¿La bajás un segundito Mauro. Me la bajás a Isi un segundo? Mauro, estoy operada, no puedo moverme, no puedo hacer fuerza”. El futbolista estaba dentro del ascensor con su hija menor en brazos. Su primogénita, Francesca, estaba junto a su madre. Según debatieron en el programa de América a partir de las imágenes, la niña de diez años estiró el brazo para ir con su padre, pero su madre la frenó.

“La abraza y la manda para atrás y le pedía que le dé a la otra nena que la tiene alzada. Y la abogada ahí en el medio, ¿qué hace? Si vos sos la mamá y él fue a buscar a las nenas para bajar porque devolvieron los perros, ¿por qué sale la mujer de [Nicolás] Payarola? Y hay otra mujer filmando", cuestionó Latorre y agregó: “Mirá la mano de Wanda. La nena quiere ir; estira el brazo como para ir con el papá. Ahí la abraza. ¿Hay necesidad de hacerle pasar por todo esto a un chico? Claramente, querían que pase todo esto“.

En las imágenes se escuchó que la mujer de Payarola (el aboado de Wanda) quien también sería representante de Nara, le dijo a Icardi: “Dame a la nena. Se van a ir las dos con vos. Yo no te estoy patoteando, te estoy hablando bien. Te lo pedí de mil formas. Por favor, bajá a la nena, que tome algo y te vas a ir con las dos“. ”Le compro 20 litros de agua", retrucó el futbolista. “Ya sabemos que sos millonario. Escuchame una cosa Mauro, bajá a la nena”, respondió ella.

Según la conductora del programa, Wanda Nara “no tenía intención” de devolverle a la nena: “Si él estaba abajo esperando que las nenas bajen y ellas no bajaban y le dicen ‘subí a buscarlas’. ¿Por qué se abre el ascensor y le empieza a gritar la abogada? Evidentemente, una se le escurrió y la agarró y a la otra no pudo agarrarla. ¿Por qué grita la abogada si no había pasado nada hasta ese momento?“.

“Si es una emboscada, Icardi cayó. Pero yo digo, hasta ese momento, si nos ponemos a hablar objetivamente... Yo estoy podrida del ‘sos team Wanda, sos team China’. No soy team nadie, soy team coherencia, pienso. Dejó los perros, las chicas lo subieron, Wanda le decía ‘no pueden bajar’. Él le decía ‘mandámelas con el de seguridad o con la empleada porque después me denunciás, me excluís del hogar, decís que sos violento’”, cuestionó Latorre.

En esta misma línea, la conductora comentó que cuando llegó al piso de Wanda Nara, el futbolista agarró a su hija menor, pero no a la mayor. Sin embargo, a partir de las imágenes sostuvo que la niña de diez años extendió el brazo para acercarse a su padre, pero había “dos cuerpos que claramente le impedían ir con el papá”, en referencia a Nara y su abogada. “Si ellas dos hubieran dejado ir a la nena con el papá, se terminaba ahí, digo yo, pregunto. Porque él no entró gritando”, lanzó Latorre.