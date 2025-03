"El Gobierno Nacional está vulnerando bases esenciales de la democracia"

El abogado Luis Santucho visitó los estudios de Radio Panorama y mantuvo un diálogo durante el cual se mostró muy crítico con las políticas y la ideología del gobierno de Javier Milei.

Este miércoles, Luis Santucho visitó Radio Panorama y vertió numerosas consideraciones sobre la actualidad del país desde su posición de abogado pero también con una extensa currículum que incluye la participación en numerosos organismos vinculados con la defensa de los derechos humanos.

Consultado en primera instancia en torno al discurso el Gobierno Nacional en la antesala del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con un video que llama a conocer "la historia completa" poniendo sobre la mesa nuevamente la teoría de los dos demonios, Santucho indicó que "la verdad que ellos sostienen ya fue juzgada para castigar a los culpables del genocidio en Argentina, no solo aquí sino también en muchos países de Europa. La movilización del 24 de marzo fue una de las más convocantes que hubo y eso nos da la pauta que el pueblo argentino quiere consolidar la democracia, ese debate está superado. Se puede debatir pero no de una manera tan burda".

Aclaró que quienes cuestionan "intentar responsabilizar la actitud de las organizaciones armadas durante la década del 70 es burdo. Osvaldo Bayer fue un escritor que hizo una fabulosa investigación sobre los crímenes en la Patagonia, cuando no hubo organizaciones armadas pero ya había violencia política. Esto fue durante el segundo gobierno de Irigoyen. La consigna del Nunca Más es porque el pueblo no quiere más golpes militares como el que no permitió que una generación entera se pudiera expresar libremente. El desarrollo de las organizaciones revolucionarias hacia la vía armada requiere prestar atención a ese antecedente histórico. Es necesario poner un contexto. Cuando Perón sufrió el golpe militar, desde su exilio en Panamá solicitaba a sus militantes que se organicen en guerrillas para resistir a la revolución libertadora".

"El video que publicó el Gobierno evita el debate central que es el avance sobre las libertades, la economía y la motosierra que se está imponiendo en Argentina. Se están vulnerando bases esenciales de la democracia, por eso el pueblo salió masivamente a la calle el 24 de marzo. El pueblo está reclamando como voluntad fundamental la democracia, para vivir en paz y no con la represión instalada en el gobierno, como vimos con los jubilados, con derechos totalmente vulnerados totalmente", apuntó.

Santucho consideró además, que el anunció de desclasificar toda la documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura es una estrategia del Gobierno Nacional "para elaborar cortinas de humo para que no se discuta lo esencial".