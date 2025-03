Alan Velasco y Tomás Belmonte, con chances en Boca ante la posible suplencia de Palacios

Fernando Gago busca poner lo mejor que tiene para jugar el domingo ante Newell’s en busca de estirar su racha positiva.

Hoy 13:18

Alan Velasco podría volver a tener minutos en Boca tras un mes sin jugar, luego de su error en el penal decisivo ante Alianza Lima por la Copa Libertadores. La posible suplencia de Carlos Palacios ante Newell’s, el domingo a las 19:30 por la fecha 11 del Torneo Apertura, lo pone en la pelea junto a Tomás Belmonte por un lugar en el equipo titular.

Palacios no se presentó en el entrenamiento del lunes tras el fin de semana libre que el plantel tuvo por decisión del cuerpo técnico. Si bien avisó sobre su retraso por "motivos personales", el club no lo sancionará económicamente, pero Fernando Gago tiene la potestad de definir si aplica una sanción deportiva, como ocurrió en su momento con Edinson Cavani. En caso de que el chileno no sea titular, Velasco o Belmonte podrían ingresar en su lugar.

Desde su llegada al Xeneize por 10 millones de dólares desde Dallas FC, Velasco no logró consolidarse y aún no registra goles ni asistencias en los nueve partidos disputados. Tras su penal errado ante Alianza Lima, quedó fuera de los encuentros ante Rosario Central, Central Córdoba y Defensa y Justicia por una molestia en el tobillo, pero ya está recuperado.

Por su parte, Belmonte busca una oportunidad en el mediocampo. Con la vuelta confirmada de Ander Herrera, el ex-Lanús podría sumarse al eje central junto a Milton Delgado, mientras que Kevin Zenón jugaría más adelantado. En lo que va del año, el ex-Toluca disputó cinco partidos y tampoco sumó goles ni asistencias.

En el último entrenamiento, Gago probó dos equipos mezclados, sin dar pistas claras sobre el once inicial. La decisión final sobre la titularidad de Palacios y el posible ingreso de Velasco o Belmonte se conocerá en las próximas horas.