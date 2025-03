Chicho Serna respaldó a Gago y explicó por qué Paredes no llegó a Boca

El integrante del Consejo de Fútbol afirmó que el entrenador "está haciendo las cosas bien" y que "los resultados mejoraron muchísimo".

Mauricio "Chicho" Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, rompió el silencio tras la eliminación en la Copa Libertadores y despejó dudas sobre el futuro del club. En diálogo con TyC Sports, el exvolante confirmó el respaldo de la dirigencia a Fernando Gago, explicó la situación de Carlos Palacios y brindó detalles sobre la fallida negociación por Leandro Paredes.

Respaldo a Gago tras la eliminación en la Libertadores

Luego de la dura caída ante Alianza Lima, Boca quedó fuera de los certámenes internacionales en 2025, lo que desató rumores sobre la continuidad de Gago. Sin embargo, Serna desmintió cualquier posibilidad de salida y respaldó al DT:

"Cuando se dice 'se habló', ustedes tienen que decir 'nosotros los periodistas hablamos'. ¿Dónde está Fernando? Todos los titulares decían: 'Se va Gago, hace la práctica, el Consejo lo está esperando'. ¿Y cómo siguió todo?", expresó.

Además, destacó el buen momento del equipo en el Apertura de la Liga Profesional, donde lleva seis victorias consecutivas: "Fernando tiene un contrato en vigencia, estamos felices con él. Está haciendo las cosas bien, el equipo mejoró notablemente y los resultados mejoraron muchísimo".

A pesar de la eliminación, Serna reconoció la importancia de volver a la Copa Libertadores en 2026: "Lo de Alianza fue muy duro. La peor derrota desde que estoy en el Consejo. Nos obliga a mejorar todos los días. Es una obligación estar en la Copa el próximo año".

El caso Carlos Palacios y la confianza de Boca

El futbolista Carlos Palacios quedó en el centro de la polémica por haber faltado a un entrenamiento. Sin embargo, Serna aclaró la situación y confirmó que no habrá sanción económica:

"Nos llamó cuando tuvo un incidente y nos lo comunicó. Como cualquier ser humano, puede tener un problema. Al otro día se presentó a trabajar. No habrá sanción porque es nuestro futbolista y le creemos", explicó.

En cuanto a una posible sanción deportiva, fue tajante: "Definirá el técnico si lo pone o no. Tiene 30 jugadores para elegir".

Paredes y su posible regreso a Boca

Uno de los deseos del mundo Boca era repatriar a Leandro Paredes, actualmente en Roma. Si bien hubo negociaciones, las diferencias económicas impidieron su regreso. Según Serna, el club le ofreció un 70% de su salario en Italia, pero el mediocampista quería ser uno de los mejores pagos del plantel junto a Edinson Cavani.

"El presente de Leandro es buenísimo. ¿Quién no quiere tenerlo? No vino porque no siempre se hace lo que uno quiere. Él y los jugadores que se han puesto la camiseta de Boca siempre están en nuestro radar", explicó.

A pesar de esto, Boca mantiene una cláusula exclusiva en su contrato: si llega una oferta de 3.500.000 euros, Roma deberá aceptarla.

Otras frases de Chicho Serna sobre Boca

Sobre la obligación de ser campeón: "Boca está obligado a ganarle a Newell's, Belgrano, Barracas, Estudiantes, River... La historia de este club lo exige".

Sobre Edinson Cavani: "Edi, desde el día que llegó, enamoró al mundo Boca. Nos sentimos bien representados, como en su momento con Luis (Advíncula) o Marcos (Rojo)".

Sobre Alan Velasco: "Confiamos plenamente en él. Sabemos por qué se puso ese dinero. Le tocó una difícil, pero tiene categoría y lo va a demostrar en Boca".

Sobre el Mundial de Clubes: "Estoy convencido de que del otro lado están preocupados porque les tocó Boca. Es un campeonato muy difícil y nos estamos preparando".

Con el respaldo de la dirigencia y el foco en la Liga Profesional, Boca busca dejar atrás la eliminación y enfocarse en volver a la Libertadores en 2026, con Gago al mando y Cavani como líder dentro del plantel.