Santiago Lawn Tennis y Old Lions se ven las caras en el clásico santiagueño

El Rojiblanco y el Azulgrana se miden un partido vibrante por la Liga del Norte Grande de Rugby.

Hoy 09:30

Santiago Lawn Tennis Club y Old Lions se enfrentarán esta tarde en una nueva edición del clásico santiagueño de rugby, correspondiente a la segunda fecha de la Liga del Norte Grande. El partido se jugará desde las 16.30 en cancha de los Rojiblancos, mientras que la intermedia lo hará a las 14.45.

Ambos equipos llegan con victorias en la primera jornada, por lo que el duelo podría dejar al ganador como líder del certamen. Lawn Tennis debutó con un contundente triunfo por 64-10 sobre Tiro Federal de Salta, sumando punto bonus. Por su parte, Old Lions venció 21-3 a Universitario de Salta, con tries de Iagatti y Gómez, y la precisión de Villalba en los penales.

En paralelo, Santiago Rugby visitará a Tiro Federal de Salta a las 16.30, buscando recuperarse tras la caída ante Jockey Club en la primera fecha. Además, en el mismo horario jugarán Jockey Club de Salta vs. Gimnasia y Tiro y Tigres vs. Universitario.

Por otro lado, la jornada también tendrá actividad en las divisiones juveniles y en el torneo local, donde se disputará la segunda fecha con los siguientes cruces: Fernández vs. Termas, Universitario vs. Old Lions Azul, Sanavirones vs. Añatuya y Olímpico vs. Old Lions Rojo.