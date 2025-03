Macri pidió una modificación del tipo de cambio: "Las exportaciones están sufriendo"

El expresidente analizó el rumbo económico en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Hoy 09:30

El expresidente Mauricio Macri se pronunció a favor de una modificación del tipo de cambio en medio de la tensión en los mercados por la negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un nuevo préstamo para la Argentina de USD 20 mil millones.

“Yo diría que el Presidente y el ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que las exportaciones crezcan y hoy las exportaciones están sufriendo, con lo cual esto se arregla con baja de impuestos o teniendo otro tipo de cambio”, contestó Macri ante una pregunta del periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Y continuó: “Por la falta de un superávit más cómodo, todavía no se pueden bajar impuestos, así que estamos trabados porque con estos impuestos es muy difícil producir y crecer en la Argentina”.

La propuesta contradice el pensamiento del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes no sólo se han mostrado en contra de una devaluación, sino que además han sido muy críticos de los economistas que se pronunciaron a favor de un deslizamiento en el valor del dólar.

El exjefe de Estado planteó que es necesario que el Poder Ejecutivo cierre el acuerdo con el FMI, aunque explicó que seguramente se está dilatando porque las partes no se ponen de acuerdo en algunos aspectos técnicos. “Esperamos que lo cierren lo antes posible para que aporte ese granito de arena para llegar a ese bien a conquistar que es la confianza”, se esperanzó.

Tal como lo había hecho el viernes pasado al participar de una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente del PRO apuntó contra la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei, y contra el asesor Santiago Caputo porque -según su impresión- interfieren y bloquean los acuerdos que él entabla con Milei en los encuentros privados que mantienen.

“Lo que veo claramente es que yo he tenido conversaciones varias veces con esas famosas milanesas y soñamos juntos con un proyecto de país que él (por Javier Milei) llamó 1870, que es el comienzo de la época de oro liberal. Unir fuerza con la experiencia de gobierno del PRO, que es mucho más que “Toto” Caputo y el equipo económico, con el que han marcado una diferencia en el Gobierno de Javier. Había mucha más gente que podía reforzar cada institución para que funcione, para que de vuelta genere confianza y claramente su círculo, su triángulo de hierro, es el que ha dicho que no, porque yo no creo que el presidente sea un mentiroso”, desarrolló.

Y recordó: “Él me decía “sí, me parece fantástico”, lo anotaba y nada de eso sucedió... De un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra el proyecto de país porque es para para nadie”.

En ese contexto, Macri dijo que no entiende por qué La Libertad Avanza tiene como estrategia “ir por el PRO” en la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo momento que el otrora dirigente de Boca estaba dando el reportaje, Manuel Adorni y Karina Milei -entre otros- se sacaban una foto con una motosierra en la puerta de la sede del gobierno porteño de la calle Uspallata, en el barrio porteño de Parque Patricios.

Macri cuestiona en público -y mucho más en privado- a Karina Milei por la falta de acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos. “Honestamente no la conozco porque no he tenido la oportunidad, no ha querido hablar mano a mano conmigo, la he visto dos o tres veces, pero eso no es conocer a una persona”, dice.

Y asegura que no entiende cómo luego de que los diputados del PRO hayan “sacado las papas del fuego” en votaciones claves realizadas en el Congreso, incluso “frente a ese espectáculo bochornoso que daban sus diputados tirándose agua, insultándose, pegándose con megáfonos”, la respuesta haya sido la falta de acuerdo para las elecciones porteñas.

El “espectáculo bochornoso” al que se refiere Macri son las peleas internas que quedaron en evidencia en el bloque oficialista durante la sesión en la que se terminó aprobando el decreto que aprueba la negociación con el FMI por el nuevo programa.