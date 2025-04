Así lo expresó el ministro de Desarrollo Social Ángel Niccolai en diálogo con Radio Panorama a propósito de los datos que el INDEC dio a conocer marcando un descenso en los índices de pobreza.

Hoy 13:40

Este martes, el ministro de Desarrollo Social Ángel Niccolai visitó los estudios de Radio Panorama, oportunidad en la que se refirió a los datos que el INDEC dio a conocer ayer, que marcaron un descenso en la pobreza.

En tal sentido, el funcionario indicó que desde la cartera que encabeza "tenemos como aspiración que la vulnerabilidad vaya disminuyendo y trabajamos para que se apliquen políticas constantes para lograrlo, por lo que nos alegramos cuando estos objetivos se cumplen. Pero en lo personal no alcanzo a ver en la realidad que se haya producido una merma de la pobreza como reflejan estos datos. La acción social debe superarse mes a mes para actuar sobre las contingencias que son provocadas por decisiones políticas como la paralización de la obra pública, que implicó la pérdida de puestos de trabajo, y las personas que no tienen alternativa para generar ingresos como los que tenía tienden a caer en el ámbito de estas situaciones de vulnerabilidad".

"Gente que no requería asistencia alimentaria hoy lo tiene que hacer, por eso me llama la atención que hayan disminuido los niveles de pobreza. No es una realidad que nosotros vemos, no sé que aspectos se tienen en cuenta, pero los montos de la canasta familiar siguen subiendo. El gobierno provincial se ha visto obligado a crear medidas anticrisis ante el costo de los servicios públicos, como la prórroga de la ayuda que la provincia otorga a los usuarios de la electricidad, medidas obligadas por la circunstancias que generan erogaciones para el estado provincial. Y en el orden nacional no vemos medidas similares que propendan a atacar la vulnerabilidad y a la generación de empleo. Al contrario vemos como se desfinancian las obras sociales nacionales como el PAMI y es más difícil el acceso a subsidios", agregó el ministro.

Niccolai consideró además que medidas como "los aumentos para la AUH no generan un cambio de situación en las familias, son prestaciones que no van a implicar que las personas salgan de la pobreza".

"El gobierno ha tenido logros en la macroeconomía, a pesar de que se ha escapado un poco el dólar. La inflación me parece importante que baje aunque sigue en niveles importantes y hay que ver cómo los sueldos se van acomodando. Pero no que sea con recesión o sentándose sobre la caja, paralizando la obra publica y la motorización de la economía. No se invierte en desarrollo, no se promueve el empleo, se pone en riesgo la actividad industrial argentina con las exportaciones y la quita de aranceles, metiendo la industria argentina en un plano de igualdad con otras economías. Esto puede provocar que la industria colapse en el corto plazo, asistiendo a etapas que ya hemos vivido en la argentina. Hay que tener cuidado con lo que se puede provocar con estas decisiones", advirtió.