Enfermedades sexuales en aumento: expertos insisten en la importancia del preservativo

A pesar de ser esencial para prevenir infecciones graves, muchos aún no utilizan el preservativo durante las relaciones íntimas.

Hoy 08:11

El uso del preservativo es una de las medidas más efectivas para prevenir infecciones que pueden derivar en enfermedades sexuales, pero, a pesar de su eficacia, muchos hombres siguen sin utilizarlo o lo emplean de manera esporádica. Esta conducta se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya tasa continúa en aumento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El médico español Álvaro Vives, jefe de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual del Servicio de Andrología de la Fundación Puigvert, alertó sobre el incremento de ciertas enfermedades, a pesar de que, durante los últimos años, la circulación del VIH haya disminuido. Según Vives, enfermedades como la gonorrea, la sífilis y la clamidia "llevan más de una década en alza", afectando a un número creciente de personas.

El especialista señaló que la causa principal de este aumento radica en diversos factores, como las relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas, el incremento en el número de parejas sexuales y, especialmente, el bajo uso del preservativo entre los adolescentes. Además, resaltó que la prevalencia de ITS ha crecido debido al consumo de alcohol y drogas durante las relaciones sexuales, así como la aparición de aplicaciones de citas que facilitan encuentros sexuales, sin tener en cuenta los riesgos asociados.

Infecciones más frecuentes

Juan Manuel Poyato, urólogo y jefe de la Unidad de Andrología, Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Sagrado Corazón de España, detalló que las ITS son causadas principalmente por bacterias, virus, hongos y parásitos que se transmiten por contacto sexual (vaginal, anal y oral). Entre las más comunes, Vives destacó la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual se considera la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Según datos de la consulta, el 40% de los casos están relacionados con el VPH.

Además del VPH, algunas de las ITS más frecuentes incluyen la gonorrea, la sífilis, la clamidia, el VIH, la hepatitis B y las ladillas. Vives también mencionó la uretritis, una inflamación de la uretra causada por infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, la clamidia o el mycoplasma genitalum.

Por su parte, Poyato destacó que las ITS más graves son aquellas que pueden provocar daños irreversibles, como el VIH y la hepatitis B, pero también existen secuelas impredecibles provocadas por infecciones aparentemente menos graves. Estas secuelas pueden incluir tumores, infertilidad, dolor crónico y malformaciones estéticas.

El VPH y sus riesgos

El VPH está particularmente presente en la población sexualmente activa. Se estima que de cada cien personas, ochenta portan el virus en sus mucosas orales, genitales o anales. A pesar de su alta prevalencia, el VPH puede llegar a ser muy grave, especialmente en mujeres, donde la infección persistente puede desencadenar cáncer de cuello uterino, el cáncer más diagnosticado en mujeres a nivel mundial. En los hombres, el VPH está asociado con cánceres de ano, pene y orofaríngeo, este último con una incidencia creciente.

Tratamiento y prevención

El tratamiento de las ITS depende del tipo de infección. Las infecciones bacterianas, como la gonorrea, la clamidia y la sífilis, se tratan con antibióticos, mientras que las virales, como el herpes, la hepatitis y el VIH, requieren fármacos antivirales. Es crucial que las personas con síntomas sean tratadas y que sus parejas sexuales también reciban atención para prevenir la propagación de la infección.

El principal consejo para evitar las ITS sigue siendo el uso del preservativo. Los expertos insisten en que muchas ITS no presentan síntomas, lo que hace que una persona que parece estar sana aún pueda estar infectada y transmitir la enfermedad sin saberlo. Por lo tanto, los chequeos preventivos son fundamentales, sin importar la edad, siempre que se haya tenido una vida sexual activa y de riesgo.

A pesar de la importancia de los chequeos, existe una infección para la cual no existen pruebas de detección, el VPH. Sin embargo, existe una opción preventiva: la vacunación contra el virus, lo que puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones graves relacionadas con el VPH.