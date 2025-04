"Pidan ayuda, sé lo que es sufrir": el inspirador testimonio de Nicolás, un vencedor de las adicciones

Durante un diálogo con Noticero 7, Nicolás compartió con valentía su experiencia superando las adicciones, un camino marcado por sufrimiento, lucha y esperanza.

Hoy 16:29

Nicolás, de 29 años, recorrió un largo camino en su vida, uno que comenzó a los 12 años cuando cayó en el consumo de drogas. En una entrevista emotiva con Noticiero 7, compartió su experiencia y cómo logró salir de un ciclo destructivo que estuvo a punto de arrebatarle todo.

"Mi nombre es Nicolás, tengo 29 años. Empecé con el consumo a los 12 años. Primero fue la marihuana, pero la adicción no es algo que se inicia por una sola razón, sino que son muchas cosas las que te van llevando desde chico", explicó con total sinceridad el joven, quien hoy se dedica a trabajar en el lugar que le dio contención durante su proceso de rehabilitación.

Su relato es desgarrador y a la vez inspirador. Nicolás detalló lo que fue estar atrapado en el consumo de drogas, una etapa en la que sufrió mucho, pero que también le permitió encontrar la fuerza para cambiar. "Yo sabía que no había nacido para eso, sabía que tenía que recuperarme y volver a ser el Nico de antes, pero no tenía las herramientas necesarias. En el centro de rehabilitación, donde estoy, aprendí a abrir mi cabeza y a entender que esto es una enfermedad, no una elección", expresó con firmeza.

Trabajar con otras personas que atraviesan lo mismo que él vivió e sun desafio, pero también una fuente de motivación para Nicolás. "La verdad que es muy emocionante. A veces es difícil, trabajo por amor, porque sé lo que es sufrir y lo que es estar mal", indicó, revelando su vocación de ayudar a otros en su proceso de recuperación.

Por otro lado, Eugenia, su madre, también ofreció un testimonio conmovedor sobre los años de sufrimiento que atravesó al ver a su hijo atrapado en las adicciones. "Cuando descubrí que consumía, él estaba flaco, dormía mucho, no estaba en la casa, andaba de noche. Ahí empezamos a buscar ayuda. Pensábamos que la solución iba a ser inmediata, pero la recuperación es un proceso largo", relató.

Ambos coinciden en que el acompañamiento de la familia es esencial para superar este tipo de problemas. "Se puede salir con mucha paciencia," destacó Eugenia, resaltando la importancia de confiar en los procesos de rehabilitación, como el que Nicolás atravesó en el centro Venceremos en Santiago del Estero.

Hoy, Nicolás tiene un mensaje claro para quienes atraviesan situaciones similares. "No se sientan solos, pidan ayuda. Sé lo que es sufrir, sé lo que es venir del mundo de las drogas. Si fuera por mí, ayudaría a todos. Luchen, salgan adelante, porque sí se puede", finalizó.

Su historia es un ejemplo de superación, un testimonio de que, aunque el camino hacia la recuperación es difícil, siempre hay esperanza para aquellos que deciden dar el primer paso hacia una vida libre de adicciones.