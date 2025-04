"El gobierno ha demonizado las organizaciones sociales que permitieron que no haya estallidos como en el 2001"

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama Fernando Jiménez, diputado provincial y candidato a gobernador por Libres del Sur.

Este martes, el candidato a gobernador de la provincia por Libres del Sur, Fernando Jiménez, visitó los estudios de Radio Panorama y se refirió a la actualidad de Santiago del Estero en un convulsionado contexto nacional, a la espera de las elecciones de octubre.

Advirtió que su candidatura fue lanzada en noviembre del año pasado "con la idea de recorrer la provincia, que es grande. Hemos hecho un acuerdo con el Frente Renovador que excede las candidaturas. Planteamos con Pablo Mirolo una visión de provincia que venimos trabajando hace ocho años. Mi candidatura está puesta a disposición al conjunto de los partidos para tener la mejor representación".

Jiménez consideró que el panorama a nivel nacional con la administración de Javier Milei "es bastante negro. Hay que ver cómo salimos y en algunas cuestiones no depende de los argentinos sino de la economía internacional, especialmente con lo que está haciendo Estados Unidos con los aranceles".

"La política del Gobierno Nacional busca hacer ricos a los sectores financieros. Están destruyendo la industria", consideró.

Consultado con la tendencia del oficialismo nacional de atacar las organizaciones sociales recordó que su actividad política "comienza con una actividad social, en Barrios de Pie".

"Este gobierno ha demonizado a las organizaciones sociales planteando un montón de mentiras, porque nacen como una necesidad donde un Estado estaba ausente cubriendo los huecos de todos los gobiernos del 2001 en adelante. Se fortalecieron porque no hubo una política para generar trabajo. En los barrios donde no había para comer eran ellas las que resolvían ese problema o creando cooperativas de trabajo para hacerle frente a la desocupación. Echarle la culpa es algo ingrato porque son las que han permitido que no haya estallidos sociales como en el 2001", dijo.

Agregó finalmente: "Hay que hacer autocríticas pero también ver que muchas de las cosas que se han dicho han sido falsas, en cualquier caso que investiguen las irregularidades pero no que le saquen la mercadería a todos los comedores comunitarios sin siquiera investigar".