En vivo: Güemes urgido por sumar puntos, busca su primer triunfo en el año ante All Boys

El Gaucho visita al Albo en uno de los encuentros correspondientes a la 10ª fecha de la Primera Nacional.

Hoy 20:30

La décima fecha de la Zona A de la Primera Nacional encuentra a Güemes en una situación límite. El equipo santiagueño, que todavía no ganó en el torneo, visitará este sábado a All Boys desde las 15.30, con arbitraje de Joaquín Gil, en el estadio Islas Malvinas. Con apenas cinco puntos en nueve fechas, el "Gaucho" necesita imperiosamente sumar de a tres para intentar salir de la zona roja del descenso.

► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Marcelo Vázquez acumula cinco empates y cuatro derrotas en lo que va de la temporada. La última igualdad fue como local frente a Alvarado. Antes, igualó con Deportivo Maipú y cayó en el sur ante Deportivo Madryn.

La mala racha lo tiene en el fondo de la tabla, con la misma cantidad de puntos que Colegiales, pero con peor diferencia de goles. Para salir del último lugar, Güemes no solo deberá ganar, sino esperar que Colegiales no le gane a Ferro y que Arsenal no derrote a Patronato.

A pesar del mal momento, Vázquez apostaría por mantener el equipo que empató la fecha pasada, con Mauro Leguiza en el arco; una defensa con Bettini, Juárez, Monserrat y Gauna; Gerez, Papa y Véliz en el medio; y Federico, Griffa y Albertengo en el ataque. En el banco estarán Pezzini, López, Machuca, González, Fissore, Pérez, Brylko, Álvarez y Palacios Alvarenga.

Por su parte, All Boys tampoco atraviesa un buen presente. El conjunto de Floresta viene de caer 3 a 1 en Paraná ante Patronato y acumula tres derrotas consecutivas. Además, llega golpeado tras quedar eliminado de la Copa Argentina. Con 9 puntos, tampoco puede relajarse con respecto a la tabla del descenso.

Para este duelo, el entrenador Mariano Campodónico no podrá contar con el arquero Tiago Libares (lesionado) ni con el defensor Maximiliano Coronel (suspendido). Lukas Ramil y Yago De Vito serían sus reemplazantes, mientras que Juan Salas, autor del último gol del equipo, ingresaría por Calone. El probable equipo: Ramil; Grana, De Vito, Ferrari, Bovone; Desábato, Passaglia; Assennato, Ceballos, Salas; y Campostrini.

Güemes se juega más que tres puntos. Se juega la posibilidad de cambiar su rumbo en el campeonato. ¿Será hoy el día del desahogo?