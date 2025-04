VIDEO: escándalo con un DT argentino en una conferencia de prensa tras perder por goleada

Nicolás Chietino estalló con los periodistas y renunció al Delfín de Ecuador tras el 0-5 ante Cuniburo FC, por la octava fecha de la LigaPro.

Hoy 19:22

El entrenador argentino Nicolás Chietino dejó de ser el director técnico de Delfín SC tras protagonizar un escandaloso episodio en la conferencia de prensa posterior a la dura derrota por 5-0 ante Cuniburo FC, por la octava fecha de la LigaPro ecuatoriana.

Visiblemente alterado por la goleada, Chietino se molestó con los periodistas presentes por no recibir preguntas. Fue el jefe de prensa del club quien, ante el silencio de la sala, le hizo una consulta para intentar destrabar el momento. “¿Qué análisis puedo hacer ahora? Perdimos 5 a 0. Es una falta de respeto que los periodistas no tengan preguntas para hacer”, respondió el técnico con evidente enojo.

Acto seguido, redobló la tensión: “¿Tienen preguntas para hacer, sí o no? Si no, me levanto y me voy”. El momento más insólito se vivió cuando señaló a un cronista y lo acusó de estar buscando preguntas en internet: “La está buscando por internet. Es una vergüenza”, lanzó, antes de abandonar abruptamente la sala.

Horas después, en medio de la fuerte repercusión, Delfín confirmó oficialmente la renuncia del entrenador. Si bien desde la dirigencia evitaron dar declaraciones públicas, fuentes cercanas aseguraron que la salida fue de común acuerdo y que no había intención de sostener el proceso.

Mientras tanto, el club trabaja en la búsqueda de un nuevo técnico para enderezar el rumbo en el campeonato, luego de un presente marcado por la irregularidad y la tensión interna.