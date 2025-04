Piel sana en otoño: los 7 mejores tratamientos según los expertos

Los meses de frío son ideales para renovar el cutis y volver a darle luminosidad luego de la exposición al sol del verano.

El otoño marca un punto de inflexión en el cuidado de la piel. Después de los meses de exposición al sol, la piel necesita un respiro. Los dermatólogos coinciden: esta es la época perfecta para evaluar el estado de la dermis y comenzar los tratamientos adecuados para recuperarla.

“Venimos de meses en los que estuvimos expuestos al sol y se nota que la piel no es la misma”, comenzó a explicar el médico dermatólogo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) Christian Sánchez Saizar (MN 97.895). En su mirada, “los daños causados por la radiación UV, la deshidratación y el estrés ambiental suelen ser evidentes en esta época, con manchas, líneas de expresión más marcadas y una textura más opaca”.

Y según el dermatólogo, la consulta con un profesional es fundamental para establecer un plan de tratamiento personalizado. “Lo importante es un buen diagnóstico para armar un plan a medida de las necesidades. El objetivo puede ser mejorar la calidad de la piel, tratar manchas, combatir la flacidez y arrugas o tratar la pérdida de volumen por el paso de los años”, añadió.

Peeling: el tratamiento estrella del otoño

Uno de los tratamientos más recomendados por los especialistas durante esta estación es el peeling. Este procedimiento tiene como objetivo renovar la piel, eliminando las células muertas y dejando al descubierto una capa más fresca y luminosa.

“El peeling es un tratamiento que se adapta a todas las edades, desde los adolescentes que tienen acné, y para tratar las cicatrices de acné. A partir de los 30 años, para mejorar la calidad de la piel además de los tratamientos habituales. Después de los 40 años, es excelente para tratar manchas, y a partir de los 50, suaviza las líneas de expresión”, explicó Sánchez Saizar.

El médico cirujano Fernando Felice (MN 108.614), dijo que, “al haber menos exposición solar, se reducen los riesgos de hiperpigmentación postinflamatoria, lo que vuelve al otoño el momento ideal para peelings químicos de mediana profundidad”.

Este tratamiento es altamente versátil. Se utilizan ácidos con distintas concentraciones, adaptados a las necesidades específicas de cada piel. Según Sánchez Saizar, “el peeling es algo muy artesanal. Se arma de acuerdo al tipo de piel, si es mixta, seca, si tiene arrugas o acné”.

Los beneficios del peeling son numerosos: mejora la textura de la piel, unifica el tono, combate las manchas y da mayor luminosidad. Además, es ideal para preparar la piel antes de la llegada del frío, momento en el que se vuelve más propensa a la deshidratación.

Tecnología: tratamientos recomendados por los especialistas

Más allá del peeling, con la llegada del otoño y la disminución de la radiación solar, los dermatólogos y especialistas en medicina estética coinciden en que es el momento ideal para aplicar tratamientos más intensivos.

Para el médico especialista en cirugía plástica y reparadora Alfredo Romero (MN 105.550), “estos procedimientos actúan sobre distintas capas de la piel, corrigiendo daños provocados por el sol y el envejecimiento”.

“En este momento del año y durante el invierno, es común que se utilicen tratamientos más intensivos para eliminar manchas, arrugas y lograr un rejuvenecimiento facial”, destacó el experto, quien señaló que “esto se debe a que los rayos solares no impactan directamente en la superficie terrestre y hay menos exposición de los rayos ultravioletas, por lo que los tratamientos que debilitan la piel no van a generar la aparición de manchas u otros efectos secundarios no deseados”.

Algunos de los procedimientos más recomendados por los especialistas son:

- Láser Thulium. Recomendado por Romero, este láser actúa sobre la capa más superficial de la piel. Además, mejora la textura cutánea, aporta luminosidad y vitalidad. Es ideal para pieles opacas o afectadas por la exposición solar estival.

- Láser Erbium. También recomendado por Romero, este láser alcanza las capas intermedias de la dermis. Es por eso que estimula la producción de colágeno, mejora la tensión y el aspecto general del rostro. Es eficaz para suavizar arrugas finas y mejorar la firmeza cutánea.

- Láser de CO2. Utilizado según las necesidades específicas del paciente, este tratamiento permite trabajar a distintos niveles de profundidad. Según apuntó Felice, es eficaz para tratar arrugas marcadas, cicatrices y reposicionar tejidos blandos. Ideal para un rejuvenecimiento integral del rostro.

- Luz Pulsada Intensa (IPL). Felice señaló que se trata de una tecnología que trabaja sin dañar la superficie de la piel. Es ideal para tratar manchas solares, enrojecimientos vasculares y signos del fotoenvejecimiento. Muy eficaz tras el verano para unificar el tono cutáneo. Suele aplicarse en sesiones breves, con resultados visibles en pocas semanas.

- Radiofrecuencia. Sánchez Saizar aconsejó el uso de esta tecnología que calienta las capas profundas de la piel mediante ondas electromagnéticas. Reactiva la producción de colágeno y elastina. Mejora la firmeza de la piel y combate la flacidez. Es una excelente opción cuando se nota la piel “laxa” o con pérdida de tonicidad.

- Radiofrecuencia combinada con ultrasonido. Según explicó Romero, esta combinación intensifica la estimulación del tejido subcutáneo. Ofrece un tratamiento más profundo y efectivo que la radiofrecuencia sola. Es ideal para zonas del rostro o cuerpo con mayor necesidad de tensado. Y promueve una reestructuración dérmica prolongada.

Bioestimulación y vitamina C, una dupla aliada en esta época del año

La bioestimulación es otro aspecto fundamental del cuidado de la piel en otoño. Tratamientos como el ácido hialurónico y la vitamina C ayudan a nutrir la piel en profundidad, devolviéndole volumen, hidratación y un aspecto rejuvenecido.

“Hoy existen tratamientos que bioestimulan la piel, el ácido hialurónico ultrapuro, que es un tratamiento que llegó para quedarse”, mencionó Sánchez Saizar, quien destacó el ácido hialurónico como una opción excelente para restaurar la elasticidad de la piel.

A lo que Romero sumó: “Los bioestimuladores son ideales para mejorar el aspecto y tensar la piel y los tejidos por debajo de ella. De acuerdo a lo que se requiera, se podrá ofrecer una estrategia de tratamiento”.

Felice, por su parte, subrayó la importancia de la vitamina C en esta época. “La vitamina C es un aliado poderoso para combatir la opacidad y aclarar las manchas oscuras, mientras estimula la producción de colágeno, ayudando a que la piel recupere firmeza y luminosidad”, explicó.

Hidratar y proteger: la importancia de adaptar la rutina diaria

Si bien los tratamientos profesionales son clave, los especialistas insistieron en que la rutina diaria es esencial para mantener la salud de la piel. Esto incluye una correcta hidratación, el uso de cremas con ácidos y, sobre todo, la protección solar.

“La rutina de cuidados diarios comienza por la mañana con la limpieza de la piel, seguido de la aplicación de una crema humectante y, por último, siempre y todo el año, el protector solar”, destacó Sánchez Saizar. El protector solar es el mejor aliado contra el fotoenvejecimiento, por lo que debe ser parte de la rutina, incluso cuando no haya sol directo.

Y continuó: “Por la noche es importante limpiar la piel antes de acostarse para eliminar impurezas, células muertas, y prevenir que se obstruyan los poros. Con la piel limpia, se aplica la crema antiage en todo el rostro, excepto en el área de párpados, donde se recomienda una crema específica para el contorno de los ojos”.

En cuanto a los activos que se pueden incorporar en esta época, los ácidos son los protagonistas. “Si bien el pool de ácidos que se recomienda sumar en otoño es amplio, los más elegidos son el ácido mandélico, glicólico, retinol y ácido retinoico —precisó Sánchez Saizar—. La elección del ácido va a depender de la edad del paciente, tipo de piel y también de la problemática a tratar”.

Factores de estilo de vida que mejoran la calidad de la piel

Finalmente, Felice no olvidó señalar que el cuidado de la piel también depende de los hábitos de vida. “Es fundamental volver a retomar los hábitos saludables que a menudo abandonamos en las vacaciones: una dieta balanceada, actividad física y descanso adecuado”, recomendó.

El especialista aconsejó en este punto adoptar una dieta mediterránea rica en vegetales, frutas, frutos secos, pescados ricos en omega y, sobre todo, “mantener una buena hidratación para todos los órganos del cuerpo, incluida la piel”.

Con el otoño como etapa de transición, es clave preparar la piel para la temporada más fría. Los tratamientos y tecnologías permiten reparar los daños del verano y fortalecer la piel, de modo que pueda enfrentar las inclemencias del invierno de forma saludable.

“El otoño es la época ideal para renovar la piel en profundidad, recuperarla de las agresiones del verano y hacer algunos tratamientos que el sol no nos permite”, concluyó Felice.

