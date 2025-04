En vivo: Vélez y Gimnasia chocan en Liniers con la obligación de ganar para soñar con la clasificación

El Fortín recibe al Lobo en un duelo clave por el boleto a octavos de final del Torneo Apertura.

Hoy 22:06

Vélez y Gimnasia se enfrentarán este lunes desde las 21.45 en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. Ambos equipos buscan ganar para mantener vivas sus chances de clasificación a los octavos de final.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Fortín no atraviesa su mejor presente: se encuentra en la decimotercera posición con apenas once unidades, fruto de tres victorias, dos empates y nueve derrotas. Para soñar con avanzar de ronda, los de Guillermo Barros Schelotto deben ganar los dos partidos restantes y esperar que los equipos que están por encima no sumen puntos. Además, llegan golpeados tras la caída ante San Antonio Bulo Bulo en la Copa Libertadores y cuentan con varias bajas por lesiones: Emanuel Mammana, Tomás Cavanagh, Joaquín García, Florián Monzón y Thiago Fernández.

Por su parte, Gimnasia llega a este duelo con la ilusión de meterse entre los primeros ocho, aunque tampoco depende exclusivamente de sí mismo. El Lobo suma trece puntos luego de tres triunfos, cuatro empates y siete derrotas en lo que va del certamen. Una buena noticia para el conjunto de Diego Flores es el regreso de Gastón Suso, quien cumplió su fecha de suspensión ante River y sería titular. Sin embargo, sufrió la baja de Jan Hurtado, quien estará varias semanas fuera de las canchas por un desgarro.

Las probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Braian Romero, Francisco Pizzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Leonardo Morales, Gastón Suso, Pedro Silva; Facundo Di Biasi; Juan Pintado, Lucas Castro, Pablo De Blasis, Bautista Merlini; Rodrigo Castillo. DT: Diego Flores.

Hora: 21.45

TV: TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Germán Delfino

Estadio: José Amalfitani