La Joaqui recordó cómo Cazzu logró salvarle la vida: “Es una contención muy especial”

La cantante marplatense vivió momentos críticos, atrapada en una relación tóxica y encontró en su amiga refugio y tiempo para reconstruirse.

Hoy 07:47

Durante su paso por Rumis, el programa de streaming de La Casa, La Joaqui compartió una de las experiencias más íntimas de su vida. En medio de un entorno difícil, la artista encontró en su colega y amiga Cazzu una figura de apoyo que fue clave para que hoy esté donde está.

Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida como La Joaqui, se encontraba viviendo en Fuerte Apache, atrapada en una relación tóxica y abusiva que, además de destruir su psiquis, la dejó sin recursos materiales ni profesionales, ya que él era su productor y manager. En ese momento, ni siquiera tenía un celular, ya que su entonces pareja se encargaba de romperlos para que ella no pueda comunicarse. “Estaba con mis bebés. No tenía ni celular, ni nada. Esta persona me los rompía constantemente”, relató, describiendo la situación límite que atravesaba.

En ese contexto, lo único que quedaba en su mente era el contacto de su amiga Cazzu. “El único teléfono que me acordaba de memoria era el de Juli (Cazzu)”, confesó. Fue entonces cuando la artista, al encontrarse en un almacén del barrio, decidió dar un paso arriesgado: le pidió el teléfono a una de las personas que estaban en el lugar y, sin pensarlo demasiado, le mandó un mensaje a la cantante jujeña. “Le puse si me mandaba un Uber y me fui a su casa”, comentó.

La Jefa del Trap mostró predisposición para ayudarla desde el primer momento. “Mirá, a mí me queda esta casita en San Justo. O sea, tenés seis meses ahí, pagos”, le dijo, brindándole un techo y un tiempo para pensar y reconstruir su vida. “Yo sabía que tenía seis meses para encontrarle una resolución a la situación”, recordó La Joaqui.

Durante ese tiempo, la conexión entre ambas se profundizó aún más. Además, Cazzu invitó a marplatense a participar en un evento importante. “Ella justo tocaba en Lollapalooza y me dijo: ‘Bueno, toquemos juntas’”, narró.

De todos modos, la situación con su expareja no se resolvía fácilmente. Antes de subir al escenario, La Joaqui recibió amenazas: “Me mandaba mensajes y me decía: ‘Mirá, si vos te subís a tocar ahí, yo las mato, o sea, voy a estar ahí abajo y las voy a matar’”. La tensión entre seguir adelante o no era palpable, pero ella decidió no ceder al miedo.

En el instante previo a salir al escenario, la actual novia de Luck Ra vivió una experiencia que aún no puede describir con palabras. “Sentí como que el aire que venía… No sé cómo explicarte, como algo humano, no era viento”, confesó. Fue allí cuando tomó coraje, se subió a las tablas con su amiga para cantar en conjunto.

Igualmente, lo que más conmovió a La Joaqui fue el entorno de la jujeña. “No es solo especial ella. Su núcleo familiar entero es especial”, dijo, refiriéndose a la cercanía y el cariño que recibió tanto de la cantante como de la familia. “La importancia para la familia Cazzuchelli y todas las mujeres de esa familia, de comunicarse, de escucharse, de entender... Es como una contención muy especial”, expresó.

Durante su relato, la artista compartió cómo su hija, apodada Chuchu, había dibujado una imagen que la emocionó profundamente. “Nos había dibujado a Juli, a mí, a ellas dos (la propia niña y su hermana) y a Inti (la hija de Cazzu)”, dijo, con la voz quebrada.

“Hemos aplaudido tan fuerte para ellas nosotras que no notaron quien no aplaudía ahí”, concluyó La Joaqui, destacando el impacto positivo que ambas fueron para las hijas de la otra. Ambas lograron mantener una amistad muy cercana, estando la una para la otra en los momentos más especiales.