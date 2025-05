La China Suárez tuvo un día de furia y por primera vez contraatacó con respuestas duras en las redes sociales

“Sepan que sé mucho más de lo que creen”: fue la contundente respuesta de la actriz que arremetió contra las críticas que recibe.

Desde que la China Suárez y Mauro Icardi confirmaron su relación en el mes de enero, la actriz se convirtió en el objeto de las críticas de los seguidores de Wanda Nara y de los internautas en general. Sin embargo, la actriz de Casi Ángeles eligió no confrontar con aquellos que le dejan comentarios negativos en las redes y decidió hacer oídos sordos a todos los mensajes que le dejan en sus publicaciones. Hasta la tarde de este martes que todo cambió.

Mientras disfruta de la ciudad de Estambul junto a Icardi y sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña, subió una fotografía que desató una catarata de comentarios. Así fue como por primera vez ella le contestó a aquellos que no le mostraron su apoyo. Uno de los internautas la acusó de ser mala persona y la respuesta de Suárez no tardó en llegar, con ironía: “No entendí. ¿Está separado en sílabas?“. Otra le dejó un pedazo de una canción de Cazzu que dice: ”Robando se va, lo que robado viene, tu mamá y tu papá debieron enseñártelo”. Con ironía, la cantante contestó: “Temazo”.

Las respuestas de la China

Esto no quedó allí, sino que durante casi media hora, dio su palabra, tanto a los haters como a sus fans. “Baqueteada ya eh...”, le comentó una seguidora, dejando en claro que no cree que esté tan bien cuidada. En ese momento, Eugenia no bajó la cabeza y arremetió: “Ay Moni... Qué valor”. Alguien quiso saber acerca de los rumores de embarazo que comenzaron hace algunas semanas y que crecieron luego de un posteo del futbolista. A esta consulta, respondió sin filtro: “¿Cuál? El del primer embarazo que me inventaron? ¿El segundo? ¿El tercero? Ya deberían estar por nacer“.

El día domingo estuvieron en el partido del Galatasaray y el rumor de que Icardi estuvo en una fiesta muy cerca de una joven turca con quien se fotografió durante el evento no tardó en aparecer. Sin embargo, la actriz de Linda los desterró rápidamente, sin evidenciar celos. “Es que acá son todas lindas y buena onda. Todas aman a Mauro y quieren foto con él. De hecho, me usan de fotógrafa”, contestó.

Otra persona hizo mención del apodo que usó Icardi en uno de los chats con Wanda Nara. Allí aseguró que su actual pareja era una moncha y, si bien en su momento el propio deportista lo utilizó de manera afectiva, muchos de los haters lo utilizan como un insulto. En este caso, la expareja de Benjamín Vicuña no dudó a la hora de ironizar con el tema. “Las monchas combinamos traje de baño multicolor flúo, jean, gorro. Así somos. Siempre orgullosas”, escribió la cantante de “Corazón de cartón”. Este arrebato de furia por parte de la intérprete es algo fuera de lo común en ella y luego de unos minutos de contestar todo se tranquilizó y volvió al silencio.

Antes de dar el tema por terminado, en sus historias, subió un boomerang en el que arrojó un poco de luz a la situación, explicando de manera velada que fue lo que generó su enojo. “Me encanta escucharlas a todas las santitas juzgar, señalar, sentadas en un programa. Si yo hablara, las hago mier... a todas”, comenzó el corto texto.

“La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen”, cerró la China. Sus seguidores más fieles no dudaron ni un segundo en apoyarla durante este tiempo y arremetieron también contra los que destilan odio por las redes. Entre estos mensajes de apoyo se encontró el de Graciela Alfano y el de Juanma Cativa, su amigo y peluquero que la acompaña en cada uno de los viajes que hace.